Bitcoinovou horečku způsobil jediný anonymní spekulant, tvrdí studie

Celková hodnota Bitcoinu v době největšího boomu dosáhla 326 miliard dolarů (7 bilionů korun), informuje Wall Street Journal. Nejméně polovinu této hodnoty přitom kryptoměna podle profesorů ekonomie z univerzit v Ohiu a Texasu získala kvůli jedinému spekulantovi.



V rámci své práce totiž profesoři John M. Griffin a Amin Shams zkoumali data, která vznikají při nákupu a prodeji bitcoinů. Celkem jim jich rukama prošlo přes 200 gigabitů a našli v nich pozoruhodně nápadný vzorec. Velká část nákupů bitcoinu z roku 2017 se totiž dala dohledat k jednomu jedinému anonymnímu subjektu, který ve své práci označili jako 1LSg.



„Téměř veškerý nárůst (ceny) se dá připsat tomuto velkému hráči,“ citovala CNBC autory studie. Tento anonymní spekulant operoval na kryptoměnové burze Bitfinex. Cenu bitcoinů podle nich ovlivňoval pomocí ohromných nákupů provedených z několika různých účtů. Kvůli nim zdánlivě vzrostla poptávka a cena vystřelila vzhůru.

Nekryté nákupy

Nákupy prováděl 1LSg kryptoměnou Tether. Ta je takzvaným stablecoinem, tedy „krytou“ kryptoměnou. Provozovatel by tak za každý tether, který uvede do oběhu, měl do záloh uložit (v tomto případě) jeden dolar. Provozovatel tetheru však v současnosti čelí obvinění z podvodu. Podle žalobce je totiž nejméně čtvrtina tetherů nekrytých.



Není tak jisté, zda tethery, za které bitcoiny v roce 2017 1LSg nakupoval, vůbec měly takovou hodnotu, jak se zdálo. Za touto kryptoměnou přitom stojí stejní lidé jako za burzou Bitfinex. Autoři studie tak nevylučují, že o manipulacích ceny bitcoinu lidé z Bitfinexu věděli.



„Pokud to není přímo Bitfinex, tak je to někdo, kdo s ním úzce spolupracuje,“ uvedl pro Wall Street Journal profesor Griffin. Teoreticky si tak podle nich někdo z šéfů Bitfinexu mohl „natisknout“ tethery bez krytí, za které pak ve velkém začal on nebo někdo jemu blízký nakupovat bitcoiny. Kvůli tomu pak jejich cena začala rapidně klesat.

S bitcoiny se nejspíš manipulovalo i dřív

Burza obvinění odmítá a podle jejího právníka Stuarta Hoegnera k takovému prohlášení nemají autoři studie žádný důkaz. „Poptávka po tetheru roste kvůli globálnímu vzrůstu počtu digitálních měn,“ uvedl.



Není to přitom poprvé, co se mluví o možné manipulaci ceny bitcoinu. Uměle se totiž podle loňské studie uveřejněné v časopisu Journal of Monetary Economics zvedla i v roce 2013. Tehdy za dva měsíce stoupla ze 150 na více než tisíc dolarů.



Důvodem byl podle studie hackerský útok na burzu MT Gox. Přes tu se díky němu daly bitcoiny nakupovat, aniž by se za ně muselo platit. Za méně než půl roku tak majitelé přišli o přibližně 336 tisíc bitcoinů (více v článku Bitcoin ztrácí. Ze 150 na 1 000 dolarů jej přitom dostal jeden člověk).