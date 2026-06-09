V pátek se cena bitcoinu dokonce propadla na nejnižší úroveň od amerických prezidentských voleb v roce 2024. Přitom se původně očekávalo, že administrativa prezidenta Trumpa vytvoří pro kryptoměnový sektor příznivější podmínky. Právě tato očekávání pomohla bitcoinu v minulých měsících poprvé v historii překonat hranici 100 tisíc dolarů. Současný vývoj je však výrazně odlišný, upozorňuje CNN.
Od začátku letošního roku bitcoin oslabil téměř o 30 procent a od nástupu Trumpa do úřadu ztratil více než šest procent. Zatímco kryptoměna výrazně oslabuje, americký akciový index S&P 500 si od začátku roku připsal bezmála deset procent. Od počátku druhého Trumpova mandátu pak vzrostl zhruba o třetinu.
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Pokles zájmu o bitcoin se promítl také do fondů ETF navázaných na tuto kryptoměnu. Největší bitcoinový ETF fond společnosti BlackRock zaznamenával mezi polovinou května a začátkem června čistý odliv kapitálu během každého dne, kdy se obchodovalo.
Pověst digitálního zlata
Bitcoinu přineslo alespoň krátkodobé oživení vypuknutí konfliktu mezi Izraelem, USA a Íránem na přelomu února a března. Někteří analytici tehdy spekulovali, zda by kryptoměna mohla znovu získat pověst digitálního zlata, tedy bezpečného přístavu pro investory v době zvýšené nejistoty. Tento scénář se však nenaplnil.
Naopak americké akcie po krátkém zakolísání pokračovaly v růstu a opakovaně dosahovaly nových historických maxim. „Myslím, že bitcoin ztratil svůj lesk,“ uvedl americký podnikatel a investor Mark Cuban. Zároveň přiznal, že většinu svých investic do této kryptoměny již uzavřel.
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Podle analytiků stojí za slábnoucím zájmem o kryptoměny také přesun části spekulativního kapitálu do sektoru umělé inteligence. Investoři v posledních měsících stále více sázejí na firmy spojené s AI, zatímco kryptoměny ustupují do pozadí. „Velká část spekulativních peněz může bitcoin prodávat a přesouvat se do AI společností,“ uvedl Jonathan Bier, šéf investiční společnosti Farside Investors.
Negativně na bitcoin působí také měnová politika americké centrální banky. Vyšší inflace totiž nastoluje očekávání, že úrokové sazby zůstanou na vyšší úrovni déle, než investoři ještě nedávno předpokládali. Kryptoměnám přitom tradičně prospívá prostředí levných peněz.
Propad ceny navíc prohlubují automatické likvidace pákových pozic. Pokud investoři obchodují bitcoin s využitím půjčených peněz a jeho hodnota výrazně klesne, burzy jejich pozice automaticky uzavírají, aby omezily další ztráty. Jen během pěti dnů na začátku měsíce tak bylo podle dat společnosti CoinGlass zlikvidováno dlouhých bitcoinových pozic v hodnotě téměř 2,5 miliardy dolarů.
Budoucnost může být jiná
Naději na oživení kryptoměnového trhu by mohla přinést připravovaná americká legislativa známá jako Clarity Act. Návrh zákona má zavést jasnější pravidla pro fungování trhu s digitálními aktivy a posílit důvěru institucionálních investorů, kteří dosud ke kryptoměnám často přistupovali opatrně.
Součástí návrhu jsou také pravidla pro stablecoiny navázané na americký dolar či další významné kryptoměny včetně etherea. Podle odborníků by právě jasně nastavená regulace mohla přilákat nový kapitál a podpořit další rozvoj celého odvětví. „Mnoho lidí si dnes myslí, že kryptoměny jsou mrtvé. Pokud však Spojené státy přijmou jasný regulatorní rámec, mohou investoři začít sektor vnímat úplně jinak,“ uzavřel pro CNN Gerry O’Shea ze společnosti Hashdex Asset Management.