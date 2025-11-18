Bitcoin klesá. Od počátku října se kryptoměna propadla již o pětadvacet procent

  11:49
V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila cena největší kryptoměny pod hranici 90 tisíc dolarů (asi 1,9 milionu korun). Od 6. října tak bitcoin ztratil více než 25 procent své hodnoty. Spolu s ním se ale propadají také akcie. Pozornost investorů se čím dál více upíná třeba na technologického giganta Nvidia.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Cena kryptoměn i akcií letos navzdory obchodním válkám či geopolitické nestabilitě po většinu roku prudce rostla. Dařilo se zejména bitcoinu i akciím technologických společností, které těžily z boomu umělé inteligence. Už od pondělí se ale trhy propadají, píše agentura Bloomberg.

„Kaskádový výprodej je umocněn tím, že kótované společnosti a instituce opouštějí své pozice poté, co se během vzestupu trhu nahromadily, což zvyšuje riziko nákazy na celém trhu,“ řekl agentuře Reuters Joshua Chu u hongkongské asociace Web3.

„Když podpora slábne a makroekonomická nejistota roste, důvěra může erodovat pozoruhodnou rychlostí,“ dodal.

Krypto trhalo rekordy, pak Trump ohlásil čínská cla. A trh přišel o 20 miliard dolarů

Podle portálu listu FT se na výprodeji výrazně podílejí obchodníci, kteří pomocí takzvané finanční páky sázeli na pokles ceny. „Opakovaně vidíme, že obchodníci se pouštějí do riskantních obchodů. Myslí si, že tentokrát je to jiné,“ upozornil Ryan Rasmussen ze společnosti Bitwise Asset Management.

Rostou i obavy z AI bubliny

V posledních týdnech se objevily nové pochybnosti o tom, zda americká centrální banka na prosincovém zasedání dále sníží úrokové sazby. To podle FT ještě více prohloubilo obavy z extrémně vysokých tržních ocenění technologických společností, které stojí v čele investičního rozmachu v oblasti umělé inteligence.

Česká národní banka nakoupila kryptoměny. Utratila za ně milion dolarů

Týká se to i již zmíněné Nvidie. Její akcie za posledních 5 dnů již odepsaly více než 4 procenta. „Za propadem stojí i oslabující nálada ve Spojených státech. Makroekonomická data nejsou ideální a obavy se přelívají již také na asijské trhy. Pokud budeme bitcoin vnímat jako barometr nálady, hrozí, že se dostaneme do medvědího trhu,“ doplňuje analytička Anna Wuová pro Bloomberg.

ČNB do bitcoinu právě investovala

Česká národní banka se tento měsíc stala první centrální bankou na světě, která nakoupila bitcoiny. Uvedla, že nakoupila digitální aktiva založená na blockchainu za milion dolarů (20,8 milionu Kč). Guvernér ČNB Aleš Michl už v lednovém rozhovoru s britským ekonomickým listem FT řekl, že bankovní radě předloží plán investic do bitcoinu.

Proti Michlovu plánu oznámeném v tomto rozhovoru se postavila prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Uvedla tehdy, že bankovní rezervy musejí být likvidní a bezpečné a že by neměly být zatíženy podezřením z praní špinavých peněz či další kriminální aktivity.

Cla pro mě nejsou důležitá. Horší jsou nehospodárná rozhodnutí státu, říká guvernér Michl

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar. ECB bitcoin nepovažuje za měnu, ale spekulativní aktivum. Poukazuje, že je silně volatilní a není běžně přijímán jako platidlo.

