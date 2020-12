Cena bitcoinu dál poroste, brzy atakuje 30 tisíc dolarů, míní analytici

„Současný růst je bezprecedentní. Bitcoin může klidně dosáhnout na 30 tisíc USD, ale i prudce ztratit. V souvislosti s překonáním 20 tisíc USD jsme zaznamenali zvýšený zájem o prodej bitcoinů,“ řekl ve čtvrtek ředitel největšího tuzemského obchodníka Bitstock.com Martin Stránský. Někteří investoři zřejmě měli tuto hranici nastavenou jako bod pro výstup. Stále ale přicházejí noví zájemci, kteří bitcoiny nakupují a považují je za nové digitální zlato. Růst zájmu je proti loňsku až třetinový, dodal.



„Bitcoin a další digitální aktiva letí vzhůru po posledním vystoupení Jerome Powella z amerického Fedu, který potvrdil stávající politiku kvantitativního uvolňování, kdy se Fed zavázal nakupovat dluhopisy za cca 120 mld. USD měsíčně a to po blíže neurčenou dobu. To způsobilo exodus investorů z dolaru do jiných aktiv. Digitální měny jako Bitcoin jsou nyní atraktivní i díky přílivu velkých institucionálních investic,“ uvedl Daniel Tanner z Platon Finance.



„Hlavními důvody pro růst ceny bitcoinu jsou ekonomická nestabilita související s epidemií covid-19 ve světě, inflace měn, tištění peněz a celková tendence investorů mít v portfoliu alternativní platidlo v potenciálně nejistých časech,“ uvedl analytik Golden Gate CZ Marek Brávník. Stejně jak momentálně roste zlato a jiné drahé kovy, roste podle něj také bitcoin, který je nezávislý na vývoji kapitálových trhů. Příští rok očekává strmý růst jeho hodnoty.

Poslední týdny se zdála být na bitcoinu hranice 20 tisíc USD nepřekonatelná, ale rostoucí zájem o kryptoměny odstartoval vánoční rally na další kulatá čísla, upozornil analytik Purple Trading Štěpán Hájek. Pod růstem se zároveň podepsal zájem od velkých institucí, kdy například americká Massachusetts Mutual oznámila investici do bitcoinu za 100 milionů dolarů. Růst po proražení 20 tisíc USD může krátkodobě zrychlit, čímž získá pozornost dalších drobných investorů. Po něm však může přijít větší výběr zisků a na trh přijde korekce zpět k 20 tisíc USD, kde bude zajímavé sledovat zájem investorů, dodal.

Další růst bitcoinu odstarovaly komentáře představitelů centrálních bank a negativní výhledy na vývoj světových ekonomik, doplnil analytik Imperial Finance Libor Stoklásek. Plán udržovat úrokové sazby dlouhodobě na nule, nepolevující pandemická paralýza a rekordy na akciových trzích podle něj nahrávají alternativním investičním příležitostem. Současný růst směřuje k brzkému otestování dalších psychologických hranic na úrovních 25 a 30 tisíc dolarů. „Je reálné, že se těchto hladin dočkáme ještě před koncem tohoto roku,“ poznamenal.