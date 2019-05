Bitcoin se vrací. Cena kryptoměny pokořila hranici 6000 dolarů

Podle údajů serveru CoinDesk se během čtvrtečního obchodování hodnota bitcoinu vyšplhala až na 6076,65 dolaru (téměř 140 tisíc Kč), tedy na nejvyšší úroveň od 15. listopadu. Od začátku letošního roku si tato kybernetická měna připisala nárůst o více než 60 procent.



Hodnotě kryptoměny prospívá podle analytiků rostoucí zájem investičních společností a naopak pokles “spekulativní mánie”, která bitcoin provázela v roce 2017, kdy jeho cena atakovala 20 tisíc dolarů za kus.

“Stále víc investorů považuje bitcoin za věrohodné aktivum, kterým je možné diverzifikovat investiční portfolio. Lidé považují bitcoin za určitý druh digitálního zlata,” řekl CNN Tyrone Ross z poradenské společnosti NobleBridge Wealth Management.

Krádeže za 1,7 miliardy dolarů

Současný vzestup ceny bitcoinu trvá už devět týdnů. Jde o nejdelší období růstu hodnoty této kryptoměny od května 2017, uvedla agentura Bloomberg. Cena tento týden odolala i menšímu výprodeji bitcoinů, ke kterému došlo v reakci na hackerský útok na burzu kryptoměn Binance. Útočníci z ní tento týden odcizili 7000 bitcoinů v hodnotě přes 40 milionů dolarů (téměř miliardu korun).

Právě bezpečnost je jedním z klíčových problémů bitcoinu. Přestože je svými zastánci považován za „nedobytný“, ukázal se společně s dalšími kryptoměnami jako hlavní cíl útoků hackerů, napsal server Vox. Podle deníku The Wall Street Journal hackeři dosud ukradli bitcoiny za více než 1,7 miliardy dolarů (téměř 40 miliard korun).

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Jeho hodnota nicméně v uplynulých letech procházela značnými výkyvy. V roce 2017 zažíval bitcoin prudký růst a dostal se do centra pozornosti médií. Koncem roku jeho hodnota překonala 19 tisíc dolarů, v závěru loňského roku však sestoupila do blízkosti 3000 dolarů.