Cena bitcoinu dále roste, blíží se ke svému rekordnímu maximu 65 tisíc dolarů

„Vyšších cen dosahoval bitcoin za celou svoji historii od roku 2009 pouze v jediném týdnu letos v polovině dubna. Rekordní cena, které dosáhl letos 14. dubna, představuje necelých 65 tisíc dolarů,“ řekl v sobotu ekonom Lukáš Kovanda.



Kolem 13:20 středoevropského času se bitcoin podle údajů na specializovaném webu CoinDesk prodával zhruba za 61 635 dolarů. Za posledních 24 hodin si tak připisoval 3,9 procenta. Nejvýše za uplynulých 24 hodin bitcoin vystoupil na 62 858 dolarů. V pátek tato nejznámější kryptoměna poprvé za šest měsíců překonala hranici 60 tisíc dolarů.



Americká Komise pro cenné papíry (SEC) se podle agentury Bloomberg chystá příští týden povolit obchodování s prvním americkým fondem ETF vázaným na futures na bitcoiny.

„Spuštěním fondu společnosti ProShares by skončila osmiletá etapa dohadů a debat ohledně spuštění fondu, který umožňuje poměrně snadné investování do bitcoinu konvenčním způsobem. To by k investování od bitcoinu přivedlo další investory, kteří se dosud zdráhají do kryptoměny investovat, neboť si například nechtějí sami zakládat bitcoinové peněženky nebo překonávat jiné výzvy plynoucí stále z poměrně slabé uživatelské přívětivosti kryptoměn. Konvenční bitcoinový fond by navíc kryptoměnu v očích odborné i širší veřejnosti dále legitimizoval,“ vysvětlil Kovanda.

A očekává se další růst. „Spojené státy byly vždy velkou metou. Signalizují další regulační potvrzení a přijetí kryptoměn,“ konstatoval spoluzakladatel úvěrové kryptoměnové společnosti Lexo Antoni Trenchev. „Okolnosti jsou jasně na straně bitcoinu a je pouze otázka času, kdy dubnový rekord padne,“ dodal.