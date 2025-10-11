Krypto trhalo rekordy, pak Trump ohlásil čínská cla. A trh přišel o 20 miliard dolarů

Autor:
  16:03
Strmým propadem reagovaly v pátek kryptoměny na ohlášení zvýšení cel na čínský dovoz americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle serveru The Economic Times se jednalo o historicky rekordní odliv, který dosáhl téměř 20 miliard dolarů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Na začátku října bitcoin průběžně posiloval a v pondělí dokonce dosáhl historického maxima. Trumpovo ohlášení nových cel na čínský export ale v pátek kromě propadu většiny amerických akcií způsobilo i vlnu odprodeje kryptoměn.

Třeba bitcoin se v současnosti prodává za méně než 113 tisíc dolarů, což je oproti nedávno zdolané rekordní ceně 126 tisíc dolarů pokles o více než 12 procent. Náhlé ohlášení zvýšení celních sazeb vyvolalo obavy z eskalace obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou.

Bitcoinový manuál. Co skryjí mixéry a proč krypto milovalo tržiště piráta Robertse

Celkem z trhu s kryptoměnami za jediný den zmizelo téměř 20 miliard dolarů, což je v tak krátké době historicky rekordní suma. Někteří analytici odhadují, že v dalších dnech by odliv mohl přesáhnout 30 miliard dolarů tím, jak účastníci trhu budou přehodnocovat rizika v souvislosti s napětím.

Největší ztráty utrpěl bitcoin s 5,34 miliardami dolarů a ethereum s 4,39 miliardami dolarů, následuje solana s dvěma miliardami dolarů a za ní další méně populární měny.

Trump oznámil, že od prvního listopadu Spojené státy zdvojnásobí cla na čínské zboží jako reakci na to, co popsal jako „agresivní obchodní postoj“ Číny, včetně nedávných vývozních omezení Pekingu na vzácné zeminy nezbytné pro výrobu technologií. Tento krok zahrnuje také nové kontroly vývozu softwaru ze strany USA, což dále prohlubuje patovou situaci.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého

Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici....

Krypto trhalo rekordy, pak Trump ohlásil čínská cla. A trh přišel o 20 miliard dolarů

Strmým propadem reagovaly v pátek kryptoměny na ohlášení zvýšení cel na čínský dovoz americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle serveru The Economic Times se jednalo o historicky rekordní odliv,...

11. října 2025  16:03

Virál jako základ marketingu. Korejský výrobce nudlí sčítá astronomické zisky

Pikantní instantní nudle jihokorejské značky Buldak jsou na trhu již více než deset let, ale díky rostoucí popularitě na internetu jejich prodej stále roste. Mateřská společnost Samyang Foods nyní...

11. října 2025

Startupy ujídají z koláče potravinářských gigantů. Ti se budou muset adaptovat

Takzvané rebelské značky získávají stále větší část trhu balených potravin v USA. Ačkoli tvoří zatím méně než dvě procenta trhu nápojů a výrobků pro domácnost, v roce 2024 přispěly téměř k...

11. října 2025

Chcete snížit emise z lodní dopravy? Zavedeme sankce a cla, vyhrožují USA

Spojené státy pohrozily zavedením vízových omezení a sankcí vůči zemím, které podpoří plán předložený agenturou OSN na snížení emisí skleníkových plynů z námořní dopravy. Členské státy OSN mají...

11. října 2025  9:17

Každá sada je vzrušující. Sběratel Monopolů za hry utratil už přes 11 milionů

Muž, který vlastní největší sbírku deskové hry Monopoly na světě, se podělil o svůj fascinující příběh. S více než 4 300 různými sety, několika Guinnessovými rekordy a vášní, která trvá už více než...

11. října 2025

Češi spoří dětem konzervativně, pětina rodičů neodkládá nic, zjistil průzkum

Většina rodičů v Česku se snaží dětem naspořit na start do života alespoň nějaký obnos. A řídí se přitom pravidlem, že ani tak nezáleží na částce, jako spíše na pravidelnosti. „I menší částky,...

11. října 2025

Koho umělá inteligence nenahradí? V bezpečí jsou i některé kancelářské profese

Premium

Odborníci na umělou inteligenci se shodují, že před touto technologií je v bezpečí jen málokterý zaměstnanec. Existují však pozice, které zatím žádný stroj zastoupit neumí. Bez obav mohou být...

11. října 2025

Trump ohlásil vyšší cla vůči Číně a zaskočil trh, akcie v USA prudce klesly

Akcie ve Spojených státech v pátek prudce klesly kvůli postoji amerického prezidenta Donalda Trumpa, který přikročí k zvýšení cel na dovoz z Číny. Rostoucí napětí mezi USA a Čínou může mít za...

10. října 2025  22:48,  aktualizováno  23:06

Zavedl Trump Burger. Není mu to ale nic platné, z USA ho stejně vyhošťují

Vytvořil byznys, který zasvětil tematice osobnosti Donalda Trumpa. Ani to ho však nezachránilo před zatčením Imigrační a celní policií Spojených států (ICE). Restaurace Trump Burger, které v Texasu...

10. října 2025  20:15

Americký řetězec prodával radioaktivní krevety z Indonésie. Úřady zahájily šetření

Americké úřady, které se zaměřují na kontrolu potravin, při rutinní kontrole narazily na mražené krevety z Indonésie, ve kterých nalezly přítomnost radioaktivního izotopu Cesium-137. Zboží bylo v...

10. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejsme jen příjemci dotací, říká nový předseda svazu zemědělských podnikatelů

Zpopularizovat zemědělství si dává za cíl nový předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Jiří Michalisko, který nahradil dlouholetého předsedu Františka Wintera. „Nejsme jen příjemci...

10. října 2025

Česko bude mít továrnu pro rozvoj AI, jádrem se stane ostravský superpočítač

Česká republika bude mít svou továrnu pro rozvoj umělé inteligence, jádrem Czech AI Factory (CZAI) bude nový AI superpočítač v Ostravě. CZAI a superpočítač budou sloužit malým a středním podnikům,...

10. října 2025  13:34,  aktualizováno  14:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.