Bitcoin z osmdesáti procent drží dlouhodobí investoři. Cenu tlačí jiní

Podle zprávy stojí za rostoucím cenovým trendem i omezené množství této kryptoměny. Bitcoin by měl být zcela vytěžen v roce 2140 a celkově by ho k dispozici mělo být pouze 21 milionů, z čehož dodnes je v oběhu necelých 19 milionů. Velká část bitcoinů by však měla být také trvale ztracena.

Aktuálně drží dostupné množství bitcoinu zejména dlouhodobí investoři, a to zhruba z 56 procent. Menší část, asi 18 procent této kryptoměny, má být ztracena a přibližně 15 procent bitcoinu pak vlastní obchodníci, kteří spekulují na růst či pokles jeho ceny. Zbývající počet mincí, tedy zhruba 11 procent z celkového předpokládaného množství, má být podle plánu vytěžena do konce roku 2140.

„Velcí investoři, kteří před rokem 2020 drželi alespoň tisíc bitcoinů, nakupovali v roce 2020 dál a navýšili počet mincí ve svém držení o více než 173 procent,“ stojí ve zveřejněné zprávě společnosti Copper.co.

Cena bitcoinu, který od začátku roku zpevnil o více než 70 procent, ve středu poprvé prolomila hranici 50 tisíc dolarů. Podle některých analytiků přispělo k růstu nejhodnotnější kryptoměny pondělní oznámení americké automobilky Tesla. Ta nakoupila bitcoiny za 1,5 miliardy dolarů a zároveň má brzy začít přijímat digitální měnu i jako úhradu za vyráběné vozy.

Cena bitcoinu se tak za poslední dva měsíce více než zdvojnásobila. Částečně je tomu i proto, že institucionální investoři hledají alternativu k uchování hodnoty svého majetku. Vzhledem k tomu, že naprostá většina držitelů digitální měny bitcoin patří mezi dlouhodobé investory, může jeho hodnota v nejbližších měsících růst dál. Obrovské množství bitcoinu lze totiž v takovém případě označit za neobchodovatelné, což jeho cenu může navyšovat dále.

Zveřejněná studie také ukázala, že největší zájem je o bitcoiny z oblasti Severní Ameriky, a to zejména ze Spojených států. Až ke třetině celkových obchodů s bitcoiny pak dochází v době, kdy je otevřena newyorská burza cenných papírů.