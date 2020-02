Bitcoin prolomil hranici 10 000 dolarů. Podpořil ho i zájem bankéřů

Nejznámější kryptopměna ve středu dosáhla hodnoty 10 489,78 dolarů (239 083 Kč), což je podle serveru Coindesk nejvyšší cena, kterou zaznamenala od září loňského roku. Od začátku letošního roku je to nárůst o více než 44 %. Na stejných hodnotách se drží i v průběhu čtvrtečního odpoledne.

Obchodníci přičítají vzestup bitcoinu řadě okolností. „Mezi vnější faktory, které přispívají k nárůstu ceny nad 10 tisíc dolarů, patří určitě globální nejistota ohledně rozšíření nákazy koronaviru Covid-19,“ sdělil serveru CNBC vedoucí rozvoje obchodu na kryptoměnové burze Luno Vijay Ayyar.

Epidemie koronaviru odstartovala v čínském městě Wu-chan. Dosud si vyžádala více než 1300 lidských životů, nakaženo bylo přes 44 tisíc lidí. Nemoc už se rozšířila do 22 zemí. Její dopady jsou ale cítit i v ekonomické rovině. V Číně byla v některých místech pozastavena výroba, obchod zpomalil. Společnosti jako Apple nebo Starbucks dočasně uzavřely v regionu některé své pobočky.

Pod drobnohledem Fedu

Další aspekt, který růstu bitcoinu nahrává, je podle Ayyara nedávné vyjádření předsedy Federálního rezervního systému (Fed) Jeromeho Powella. Podle všeho se americká centrální banka začala digitální měnou zabývat hlouběji.

„Každá centrální banka v současné době zkoumá kryptoměny hlouběji. Cítíme, že je to náš závazek a technologie nám to nyní umožňuje. Myslím, že je potřeba pochopit náklady, přínosy a kompromisy spojené s možnou digitální měnou,“ řekl Powell na úterním slyšení Kongresu. To podle Ayyara způsobilo prudký nárůst bitcoinu v posledních 24 hodinách.

GRAF: Vývoj ceny Bitcoinu

„Vypadá to, že americké úřady konečně berou bitcoiny a jejich vrstevníky vážně,“ okomentoval situaci pro Markets Insider kryptoměnový analytik společnosti eToro Simon Peters.

Roste také poptávka po tom, aby USA vydaly vlastní digitální dolar, protože Čína pokračuje v práci na digitálním jüanu. „Myslím, že to stojí za zvážení,“ řekla CNBC v Davosu ředitelka iniciativy pro digitální měnu při Massachusetts Institute of Technology (MIT) Neha Narulová.

Zatím není jasné, jakou formu by digitální platidlo vydané centrální bankou mohlo mít. Odborníci vyzdvihují, že by digitální měna mohla usnadnit přeshraniční pohyb peněz a zlepšit sledovatelnost finančních toků v boji proti korupci.

Květnové půlení

Bitcoinová komunita se také těší na květnovou událost, která je označována jako „halvening“, tedy snížení denního objemu těžby nových mincí na polovinu.

„Jde o formu aktualizace systému, která nastává přibližně jednou za čtyři roky po vytěžení 210 tisíc bloků kryptoměny. V praxi to znamená, že rychlost, jakou se bitcoiny těží, klesne na polovinu. Od poloviny května, kdy by mělo půlení nastat, se nesoulad mezi tempem růstu poptávky a nabídky na trhu s bitcoinem umocní. Výsledkem by měl tedy být silný impuls k růstu jeho ceny, který se může přenést i na ostatní kryptoměnové trhy, včetně lokálních trhů v ČR a na Slovensku,“ vysvětlila hlavní analytička TopForex Olívia Lacenová.

Lacenová ale upozorňuje na to, že je možné, že investoři svá očekávání budoucího růstu ceny bitcoinu promítají do svých nákupů už teď a po půlení naopak začnou sbírat zisky. Takový vývoj se pak může stát akcelerátorem pádu další kryptoměnových projektů.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetické platidlo světa. Jeho hodnota nicméně v uplynulých letech prochází značnými výkyvy. V roce 2017 zaznamenal prudký růst a ke konci téhož roku jeho hodnota dosáhla rekordní úrovně více než 19 000 dolarů. V závěru loňského roku však sestoupila do blízkosti 3000 dolarů.