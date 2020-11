Bitcoin útočí na nový rekord. Investoři věří, že prolomí i sto tisíc dolarů

Cena jednoho bitcoinu v úterý, krátce po 9. hodině, překročila hranici 19 tisíc amerických dolarů (422 tisíc korun). Odpoledne už se nejznámější kryptoměna obchodovala za více než 19 200 dolarů.

V letošním roce už bitcoin zdražil o zhruba 170 procent, přičemž jenom v listopadu stoupla jeho hodnota o více než třetinu. Podle analytiků se na tom podepisuje aktuální situace na finančních trzích. Kvůli příznivým zprávám ohledně vakcíny proti covidu-19 či nákladným stimulačním balíčkům, jimiž vlády jednotlivých zemí podporují své ekonomiky, se totiž pozornost investorů opět obrací i k rizikovějším aktivům.



Současná situace kolem bitcoinu stále více připomíná „mánii” z konce roku 2017, v prosinci se tehdy hodnota digitální měny za jediný měsíc téměř zdvojnásobila a stoupla ke 20 tisícům dolarů. Ještě v lednu téhož roku přitom jeden bitcoin stál necelou tisícovku.

Skeptici převrací oči

Nyní k růstu jeho ceny přispívá i platební služba PayPal, která v říjnu oznámila, že její klienti budou moct prostřednictvím svých účtů nakupovat bitcoiny i další kryptoměny. Pomocí virtuálních měn bude možné přes PayPal také platit za zboží od více než dvou desítek milionů prodejců.

Investoři do bitcoinu, mezi které patří i významné hedgeové fondy, navíc sázejí na to, že jeho cena stoupne v příštím roce až na 100 tisíc dolarů. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že odvážná prognóza přitáhla také pozornost skeptiků, kteří nad vysoce volatilní měnou „převrací oči”. Znamenalo by to totiž, že během jednoho roku vzroste hodnota bitcoinu na pětinásobek.

“Zažil jsem, že bitcoin během roku stoupl na deseti-, dvaceti- i třicetinásobek. Takže pětinásobek není nic zásadního,” uvedl Brian Estes, šéf investic hedgeového fondu Off the Chain Capital. Estes odhaduje, že cena jednoho bitcoinu by koncem příštího roku mohla být mezi sto až 288 tisíci dolary.

Analytik Citibank Tom Fitzpatrick jde ve své prognóze ještě dál, napřesrok by podle něj mohl jeden bitcoin stát i 318 tisíc dolarů. Jako důvody uvádí jeho omezenou nabídku nebo jednoduché přeshraniční finanční převody.