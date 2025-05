Bitcoin překonal další rekord. Poprvé vystřelil nad hranici 110 tisíc dolarů

Kolem 07:30 SELČ se cena bitcoinu podle specializovaného portálu CoinDesk pohybovala v blízkosti 111 400 dolarů. Za posledních 24 hodin si tak připisovala zhruba 3,5 procenta.

„Neutuchající snaha korporací získat co nejvíce bitcoinu do svých rezerv, dokud je to možné, a zároveň od ledna výrazně oslabující dolar dotlačily bitcoin na nové nejvyšší hodnoty,“ uvedl Tomáš Greif, produktový ředitel pražské společnosti Braiins, která se zabývá těžbou bitcoinu.

Bitcoin již ve středu překonal předchozí rekord, jehož dosáhl 20. ledna, v den inaugurace amerického prezidenta Trumpa. Ten v kampani sliboval, že vytvoří strategické zásoby bitcoinu a podpoří jeho domácí těžbu tak, aby se Spojené státy staly globálním centrem této technologie.