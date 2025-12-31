Bitcoin nemá co slavit. Zářivý začátek vystřídaly pády

Maxim letos dosáhl i bitcoin. V létě cena jedné mince poprvé v historii překonala hranici 123 tisíc dolarů (zhruba 2,5 milionu korun). Kryptoměnám pomohl Donald Trump. Ten sám sebe označil za „kryptoprezidenta“ a oháněl se velkými plány, které s digitálními aktivy má.
Investoři a kryptonadšenci uvěřili, že Trump má skutečně dostatek vůle a hlavně moci, aby zajistil úspěch celému odvětví. Doufali, že kryptoměny dokáže vymanit z pro ně typických cyklů, kdy vzestupy nevyhnutelně střídají i pády.

Vzrostla tedy důvěra v to, že z kryptoměn vytvoří stabilnější součást finančního systému, což cenu vyhnalo do výšin.

S končícím rokem ale investoři s Trumpem ztratili trpělivost, když si uvědomili, že jeho politika pro ně není zrovna ideální. Jejich důvěru podkopala zejména Trumpova celní válka. Například dlouholetý investor do kryptoměn Michael Terpin pro agenturu Bloomberg uvedl, že celní opatření pro něj byla jako studená sprcha.

Trumpovo kryptoměnové impérium se bortí. Investoři už prezidentovi nevěří

Bitcoin tak začal ztrácet a dnes se jedna mince obchoduje za cenu kolem 90 tisíc dolarů (v přepočtu přes 1,8 milionu korun). Martin Košťál z kryptoměnové burzy Coinmate dodal, že bitcoin oslabil také kvůli tomu, že původní bitcoineři, tedy lidé, kteří nakoupili bitcoin v jeho začátcích za nízké ceny, během rekordů vybírali zisky. „Po letech držení je pro ně prodej racionálním krokem, ne impulzivním signálem kolapsu trhu. Tyto prodeje krátkodobě tlačí cenu dolů, zároveň ale znamenají přesun bitcoinu k novým investorům a rozšíření jeho investorské základny,“ vysvětlil Košťál pro MF DNES.

Krom toho bitcoin reaguje i na zprávy z ekonomiky, které letos nebyly vždy pozitivní.

Co bude dál

Investoři se nyní ptají, zda trh stojí na začátku období propadů, nebo jde jen o dočasný výkyv. „Čtyřletý cyklus bitcoinu po třech letech růstu historicky naznačuje rok poklesu. Do větších spekulací se pouštět nebudu,“ říká Michal Hanych, partner poradenské skupiny smpl_.

Dříve platilo, že bitcoin zamíří k novým vrcholům vždy po takzvaném halvingu, při kterém klesá odměna pro těžaře. To se dělo ve čtyřletých cyklech. Dnes už ale podle odborníků vývoj na trhu více ovlivňuje politika a celkový vývoj ekonomiky než samotný halving. „Vývoj bitcoinu tak bude v příštím roce záviset především na tom, jak se bude vyvíjet celková ekonomika,“ shrnul analytik investiční platformy eToro Jakub Rochlitz.

Šéfka kryptoměnové platební brány Coinmate Anna Štrébl dodala, že by bitcoinu k růstu v příštím roce mohlo pomoct snižování úrokových sazeb ze strany centrálních bank. „Hodně napoví také regulace, protože jasnější pravidla v USA mohou snížit nejistotu a přivést další velké hráče,“ míní.

Košťál z Coinmate od příštího roku očekává hlavně pokračování střízlivějšího přístupu. „Kryptoměny už nejsou o rychlém zbohatnutí, ale o tom, kdo vydrží a rozumí riziku. Což je pro trh vlastně dobrá zpráva,“ předpokládá s tím, že dočasné oslabení je u bitcoinu normální. „Bitcoin se dlouhodobě hýbe ve vlnách a krátkodobé výkyvy ceny k němu patří,“ upřesnil.

Trh dospěl

Oslovení zástupci kryptokomunity i přes výrazné oslabení bitcoinu hodnotí končící rok pozitivně. Štrébl mluví o dospělosti celého kryptoměnového trhu. „Bitcoinové ETF fondy zažily velký úspěch a institucionální adopce se ukázala jako trvalá, ne pouze jednorázová událost. ETF se staly hlavním kanálem, kterým do trhu přichází velký kapitál. Regulace jako evropská MiCA nebo americký GENIUS Act přinesly jasnější pravidla a vyšší důvěru. Trh dospěl a čistá spekulace ustoupila do pozadí,“ shrnula Štrébl.

Bitcoinové ETF fondy jsou schválené. Usnadní investování, ale Češi si počkají

Bicoinová ETF, o nichž Štrébl mluví, kopírují cenu bitcoinu. Investoři do nich mohou vložit peníze, aniž by museli řešit nákup reálné kryptoměny přes specializovanou burzu a především pak její uchovávání. ETF také otevřely snazší cestu k investování do krypta institucím.

Také Košťál z Coinmate letošek hodnotí jako rok, kdy se kryptoměny více ukotvily. „Zároveň se ukázalo, že volatilita nikam nezmizela. Kdo čekal klid jako na spořicím účtu, byl zklamaný,“ uzavírá.

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom









PŘEHLEDNĚ: Co všechno se odehrálo ve světové energetice v roce 2025

ilustrační snímek

Energetiku mnoha zemí i letos výrazně ovlivňoval konflikt na Ukrajině. Česko se definitivně odstřihlo od ruské ropy, řada zemí nahrazovala plyn z Ruska dovozem LNG ze Spojených států amerických....

30. prosince 2025  12:16

Prodejce kol Bikero je v insolvenci, dluží přes 71 milionů korun

Bikero v Praze na Brumlovce.

Pražský prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení Bikero na sebe v pondělí podal insolvenční návrh. Vaz mu zlomily dluhy přes 71 milionů korun. Firma chce situaci řešit prodejem svého e-shopu....

30. prosince 2025  10:06

