Birkenstock na americké burze zaškobrtl. Jeho akcie spadly o třináct procent

Počínání německé společnosti Birkenstock v první den obchodování je mezi firmami s hodnotou přes 1 miliard dolarů nejhorším výsledkem na americké burze za poslední dva roky. Během minulého století dosáhlo takového neúspěchu jen 13 podniků z více než 300. Tou poslední byla společnosti AppLovin, která v dubnu roku 2021 uzavřela první den obchodování o 18,5 procenta pod cenou z primární veřejné nabídky. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Na základě uzavírací ceny trh výrobce Birkenstock ocenil na 7,55 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 174 miliardy korun. Ještě v polovině září přitom někteří analytici predikovali, že společnost by se mohla dočkat ocenění až ve výši 8 miliard euro, což je v přepočtu zhruba 196 miliard korun.

Není obvyklé, že by cena akcie při IPO klesla pod emisní cenu. Častokrát to znamená, že společnost a její akcionáři špatně odhadli poptávku po akciích. Podobný nezdar se stal v květnu 2019 například společnosti Uber, která se zabývá přepravou osob a jejíž akcie při debutu na burze začínaly o sedm procent níže, než byla emisní cena 45 dolarů. Později se ale cena akcií Uberu zotavila.

Opaření investoři

Analytici upozorňují, že investoři zůstávají v posledních týdnech obezřetní. Opatrnost mezi nimi panuje zejména kvůli problémům při vstupu na burzu několika významných společností z poslední doby, jako například aplikace Instacart, anebo platformy pro automatizaci marketingu Klaviy.

„Investoři se už několikrát při IPO spálili. Není překvapením, že tentokrát požadovanou sumu odmítli zaplatit,“ uvedl pro Bloomberg stratég Matthew Kennedy, který působí ve společnosti Renaissance Capital.

V současné chvíli drží menšinový podíl ve společnosti Birkenstock i soukromá kapitálová společnost L Catterton, která je podporována ze strany miliardáře Bernarda Arnaulta. Vedení společnosti Birkenstock prodalo této skupině celkem 10,8 milionu akcií za 21,5 milionu dolarů. Americká Komise pro cenné papíry upozorňuje, že i přes vstup německé obuvnické firmy na burzu by minoritní akcionáři neměli hrát výraznější roli a kontrolovat budou jen asi 17 procent všech emitovaných akcií.

Birkenstock se už léta snaží vyrábět pohodlnou obuv, která se po celém světě těší obrovské oblíbenosti. Podle dostupných údajů jsou firemní výnosy za posledních šest měsíců meziročně o 19 procent vyšší a momentálně dosahují na 644,17 milionů euro (asi 15,4 miliardy korun). Zisk společnosti Birkenstock každopádně za stejné období klesl o 45,3 a činí 40,21 milionů euro (zhruba 985 milionů korun).

Značka Birkenstock si získala širokou pozornost poté, co si australská herečka Margot Robbieová obula její růžové boty v závěrečné scéně filmového hitu Barbie, který byl uveden do kin letos v létě. Někteří odborníci však tvrdí, že přes veškerý popkulturní půvab se akcie přinejmenším v nejbližší době nemusí dostat do hledáčku drobných investorů.

Společnost Birkenstock byla založena už v roce 1774 a až do roku 2013 šlo o typickou rodinnou firmu. Nyní má Birkenstock celkem 5 500 zaměstnanců a z velké části svou produkci vyrábí v Německu. Domácí adresa je nedílnou součástí značky, která ji přidává na důvěryhodnosti, uzavírá Bloomberg.