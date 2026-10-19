Když se odpad z jatek mění na energii. Nová bioplynka zužitkuje prakticky všechno

Městečko Szarvas na jihovýchodě Maďarska leží přímo v srdci Velké uherské nížiny. Od Budapešti je vzdálené přibližně 150 kilometrů, velkou část cesty z metropole lze pozorovat úrodná pole rozprostírající se po obou stranách přímé dálnice. Samotná oblast kolem Szarvase je považována za jednu z nejúrodnějších částí Maďarska i středoevropského regionu vůbec. V tomto centru intenzivního zemědělství a potravinářství však vzniká i obrovská koncentrace organického odpadu.
Otázku, co s ním, vyřešila výstavba jedné z největších maďarských bioplynových stanic, která vyrostla na kraji města. Dnes nejen zpracovává zapáchající a environmentálně rizikový odpad a přeměňuje ho na zelenou energii, ale jako vedlejší produkt vyrábí vysoce kvalitní hnojivo – digestát, který se vrací na okolní pole. Nově po investici společnosti MOL za více než 2,7 miliardy forintů (181 milionů Kč) začalo zařízení produkovat i biometan.
„Kvalita plynu, který zde vyrábíme, umožňuje jeho vtláčení přímo do národní plynárenské sítě. Každoročně tak bude možné nahradit více než 7 milionů metrů krychlových zemního plynu tímto obnovitelným zdrojem energie,“ uvedl při spuštění stanice György Bacsa, člen představenstva a ředitel pro strategii společnosti MOL. Uvedené množství odpovídá roční spotřebě asi 8 500 průměrných domácností.
Bioplynová stanice v Szarvasi byla původně projektovaná firmou Aufwind Schmack a MOL ji získal v roce 2023. Šlo o strategický krok zapadající do plánu transformace společnosti. Skupina tím posiluje energetickou bezpečnost a zároveň plní úkoly strategie Shape Tomorrow, jejímž cílem je snižování závislosti na fosilních palivech a postupné dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Podle ředitele Bacsy investice v Szarvasi ukazuje, že „díky využití zemědělského potenciálu regionu a existující plynárenské infrastruktury lze nabídnout konkurenceschopný a lokálně vyráběný obnovitelný zdroj energie“.
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Projekt vznikl v roce 2008, s výstavbou se začalo o dva roky později. „Jedním z hlavních důvodů, proč byla tato bioplynová jednotka postavena právě v Szarvasi, je, že pár kilometrů odsud sídlí závod Gallicoop, který zpracovává kolem 4 milionů krůt ročně. Kousek odsud se také nachází farma, kde chovají zhruba 4 tisíce prasat,“ uvedl přímo v areálu stanice Kornél Tóth, vedoucí užitelných podnikatelských řešení skupiny MOL.
Právě s podnikem, který je jedním z největších producentů a zpracovatelů krůtího masa ve střední a východní Evropě, je bioplynová stanice propojena 4,2 kilometru dlouhým potrubím. Jeho prostřednictvím je možné efektivně a bez nutnosti neustálého převozu cisternami dopravovat organický odpad a kejdu přímo do fermentorů bioplynky. Jatka a další farmy dodávají do bioplynové stanice odpadní organické suroviny, vedlejší produkty ze zpracování drůbeže a trus.
Materiál proudí do areálu potrubím i cisternami
Bioplynová stanice v maďarské Szarvasi patří k největším zařízením svého druhu v celé střední a východní Evropě. Je přibližně čtyřikrát větší než absolutně největší bioplynové stanice v Česku a až patnáctkrát větší než průměrná česká zemědělská bioplynka. V posledních letech se zde vyrobilo 11 až 12 milionů metrů krychlových bioplynu ročně, který se využíval v kogeneraci k výrobě téměř 24 gigawatthodin obnovitelné elektřiny a zároveň významného množství tepelné energie. Zařízení každoročně zpracuje více než 40 000 tun odpadu z masného průmyslu a 53 000 tun zbytkových materiálů, jako kejdy nebo krůtího hnoje.
„Využíváme jak suroviny v převážně tekuté formě, tak i materiály s vysokým obsahem plynů pocházející například z výroby bioethanolu či bionafty. V podstatě cokoliv organického – od kravského či prasečího hnoje přes trus drůbeže až po kukuřičnou siláž či odpadní produkty z chovů hospodářských zvířat, ať už jde o masnou, nebo mléčnou výrobu,“ upřesňuje Tóth.
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Kromě materiálu proudícího přímo potrubím přijímá stanice různé druhy kapalných surovin v cisternách, jejichž obsah se přečerpává do podzemních zásobníků. „ U pevných nekapalných materiálů, ať už jde o kukuřičnou siláž, nebo jiný druh organického odpadu, máme k dispozici asi 40 000 metrů krychlových nekrytých skladovacích ploch,“ ukazuje prostory skupince novinářů. V první fázi se tento materiál zpracovává ve speciálním zařízení a po drcení a míchání postupuje do hlavních fermentorů.
„Zde se nacházejí čtyři hlavní, z nichž každý má kapacitu přes 8 000 metrů krychlových, a dále máme tři dofermentory s kapacitou 11 000 metrů krychlových,“ říká. Zatímco ve fermentorech se zpracuje většina čerstvého materiálu, dofermentory slouží k dokončení procesu a maximálnímu vytěžení energie.
Stlačený biometan pro autobusy
Výrobní proces v bioplynové stanici v sobě kombinuje biologii, biochemii i fyzikální chemii. Bakterie za nepřítomnosti kyslíku rozkládají organický odpad a mění ho na surový bioplyn. Ten má však nižší výhřevnost a obsahuje nežádoucí příměsi. Aby se z něj stal biometan kvalitou srovnatelný s běžným zemním plynem, je nutné z něj odstranit především oxid uhličitý, vlhkost a stopové plyny.
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I když v areálu stanice je cítit intenzivní těžký odér kvašení, siláže a hnoje, nejbližší domy jsou od oploceného areálu vzdáleny zhruba dva kilometry a inženýr Tóth potvrzuje, že místní lidé si na provoz bioplynky nikdy nestěžovali. Její vznik uvítaly především místní zemědělské a potravinářské podniky, které musely předtím nákladně a složitě řešit ekologickou likvidaci živočišných odpadů, kejdy a kalů.
Zatímco v prvních letech fungování bioplynové stanice se část energie a tepla vytvořeného ve stanici vracela do provozu závodu na zpracování krůtího masa a také na prasečí farmu, díky novému zařízení, které přibylo na kraji závodu již proudí do plynárenské sítě biometan. Technologii pro projekt dodala italská společnost Gruppo AB. MOL plánuje, že část této produkce využije v městské a nákladní dopravě ve formě stlačeného biometanu (bioCNG) nebo zkapalněného biometanu (bioLNG). „Doufáme, že autobusy na tento pohon budeme moci přivézt i do ulic Budapešti,“ říká Tóth.
Jak je to s biometanem jinde v Evropě
V Česku fungují stovky bioplynových stanic, které dosud vyráběly především elektřinu a teplo. Přechod části z nich na úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu se podle odborníků rozbíhá pomalu.
České biometanové stanice vyrobily v loňském roce přibližně 17 milionů m3 biometanu, meziročně zhruba o 9,5 milionu3 více. Přitom cíl ČR pro rok 2030 počítá s výrobou téměř 500 milionů m3. Letos v září bylo v Česku v provozu třináct biometanových stanic, potvrzuje sdružení CZ Biom.
V celé Evropě je v provozu přibližně 20 000 bioplynových stanic ► Z toho je 1 974 stanic na biomethan (nárůst oproti 1 548 v roce 2024) ► Produkce biomethanu činí 6 mld. m³, což je stále daleko pod cílem EU pro rok 2030 (35 mld. m³) ► Region střední a východní Evropy může nahradit až 30 procent své spotřeby zemního plynu bioplynem/biomethanem
V celé Evropě je přes 20 000 bioplynových stanic, z toho přibližně dva tisíce již produkují biometan. Nejvíce (829) jich je ve Francii, kde se zemědělský sektor dokázal domluvit s energetiky. V Německu jich je v provozu 285 a v Itálii 273.
První letošní česká aukce na provozní podporu biometanu potvrdila výrazný zájem investorů o domácí obnovitelný plyn. Do soutěže vyhlášené MPO v květnu přišlo 63 hodnocených nabídek o celkovém objemu 176,4 milionu metrů krychlových biometanu ročně, tedy téměř čtyřnásobek vypsané alokace 45 milionů metrů krychlových. Vyhrálo 11 projektů, díky nimž se zvýší kapacita na 41,9 milionu m3 ročně. Svaz moderní energetiky a sdružen CZ Biom se shodují, že český trh má připravené projekty i zkušené provozovatele bioplynových stanic. Nyní však potřebuje především stabilní pravidla a jistotu, že budou i další kola aukcí.
Adam Moravec, ředitel CZ Biom poznamenává, že každý kubík biometanu, který se vyrobí přímo v regionu ze zemědělských zbytků nebo bioodpadu znamená o kubík méně zemního plynu dovezeného ze zahraničí. „Peníze za energie tak zůstávají v naší domácí ekonomice a zejména ve venkovských regionech,“ zdůrazňuje.
Evropa v číslech
Zdroj: EBA (2026) Biogases