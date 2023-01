Peníze přes kryptoměny vyprat lze, záznam ale zůstane navždy, říká expert

Jak jdou dohromady kryptoměny a praní špinavých peněz?

Jakýkoli způsob převodu peněz se dá zneužít k praní špinavých peněz. Kryptoměny jsou velmi praktický způsob, jak poslat peníze z jednoho místa na druhé, proto je v zásadě dané, že jsou zneužívány i k tomuto účelu. Nikdo tedy nepředstírá, že všechny kryptotransakce jsou čisté, zároveň by však nebylo správné je všechny démonizovat.

Jakožto bývalý policejní vyšetřovatel mohu říct, že díky trasovatelnosti kryptoměn je mnoho trestných činů, zejména v oblasti kyberkriminality, úspěšně vyřešeno. Detaily vyšetřovacích technik ale zveřejňovat nemůžu, držíme je v úzkém okruhu vyšetřovatelů.

Když je blockchain (účetní kniha kryptoměn) často veřejný, může na podivné transakce upozornit kdokoli?

Často, když se vyšetřuje nějaký trestný čin, tak nadšenci na internetu předkládají různé teorie, ke kterým přichází právě díky informacím z blockchainu. To bylo vidět i v případě FTX, kdy kdokoli mohl sledovat, jak peníze z burzy odtékaly. Každý tak může upozornit i na transakci, která pochází například z ransomwaru (druh počítačového viru, který zašifruje soubory nebo znemožní práci s počítačem, dokud oběť nezaplatí výkupné, pozn. red.).

Jarek Jakubček expert na bezpečnost v oblasti kryptoměn

působí v Binance na pozici hlavního vyšetřovatele pro oblast jihovýchodní Asie.

předtím pracoval v Europolu, kam přešel od irské policie

Kolik takových podezřelých transakcí je?

Společnost Chainalysis ve své zprávě uvedla, že 0,15 procenta veškerého objemu kryptoměn se dá prokazatelně spojit s kriminální činností. Bavíme se tedy o velmi nízkém číslu. Z pozice kryptovyšetřovatele vidím, že ne úplně všechny kryptoměnové adresy, na které přitekly prostředky pocházející z kriminální činnosti, jsou identifikovatelné. I tak se ale jedná v porovnání s celkovými objemy o relativně nízký podíl transakcí.

Je pravda, že vlivem vysokého objemu transakcí se i tyto zlomky procenta projeví v miliardách amerických dolarů. Tady si ale musíme uvědomit, že množství informací, které blockchain okamžitě prozrazuje, je nesrovnatelné s tradičními finančními toky, u kterých skutečné objemy kriminálních prostředků měly šokující dopady například v kauzách Panama či Pandora Papers.

Studie Chainalysis ale sleduje pouze online kriminalitu, už nedohledá peníze, které zločinci perou z nelegální činnosti, ke které došlo mimo virtuální prostor. Tam nějaké odhady máte?

Praní špinavých peněz obvykle následuje jiné trestné činy a poté fáze maskování původu peněz. Nejdřív pachatel zkusí prostředky převést například na bankovní účet či do krypta, a pak se různými způsoby snaží anonymizovat tok peněz a ten následně prezentovat coby výsledek legitimní aktivity.

Takže na přesuny aktiv kryptoměny určitě používat lze. Otázkou ovšem je, nakolik jsou pachatelé ochotni provádět transakce v blockchainu, kde budou natrvalo uchovány. Dalším problémem je pak prokázání původu aktiv. Pouhý přesun z běžné měny do krypta nebo naopak prostředky získané trestnou činností nelegitimizuje.

Dokážete v Binance takové podezřelé toky peněz vytipovat?

Binance má momentálně více než 60procentní podíl na trhu, takže se bavíme o objemech obchodu v desítkách miliard dolarů denně. Vklady i výběry procházejí monitoringem, k čemuž se používají komerční trasovací nástroje.

Navíc, podobně jako většina velkých směnáren máme povinnost identifikovat jednotlivé uživatele. Kdo chce používat naše služby, musí doložit svou identitu. Máme kontaktní údaje člověka, jeho doklad a fotku. Registrační proces u nás vypadá stejně jako v založení online účtu u tradičních finančních institucí.

Můžete podezřelé transakce blokovat?

Vzhledem k tomu, jak kryptoměny fungují, to možné není, kryptoměny jsou totiž zcela odolné cenzuře. Transakce bude povolena a natrvalo uchována v blockchainu. Jako směnárna tedy nemůžeme zabránit tomu, že dostaneme vklady například z entity, na kterou se vztahují sankce.

Co ale udělat můžeme, je, že po identifikaci závadné transakce účet příjemce dočasně zmrazíme. Ve stručnosti tedy to, že k nám peníze dorazí, neznamená, že s nimi půjde dále manipulovat.

Když účet zmrazíte, co se dál děje? Prověříte transakci a případně kontaktujete policii?

Přesně tak. Podíváme se na to, o jak závažnou situaci se jedná. Pokud by šlo například o případ zneužívání dětí nebo financování terorismu, tak účet nejen zmrazíme, ale i proaktivně kontaktujeme policii. Opět je tady zřejmá paralela s tradičním finančním sektorem, který funguje podobným způsobem.

S jakými požadavky se naopak policie obrací na vás?

Z Česka dostáváme poměrně hodně žádostí, je jich i několik týdně. Drtivá většina se týká různých investičních podvodů. Ve většině případů si vyšetřovatelé vyžádají data, která vedeme o jednotlivých účtech. Toto je nejčastější interakce, kterou máme nejen s českou policií.

Jak s podvody bojovat? Pachatelé jsou totiž stále sofistikovanější, navíc sám jste v jednom rozhovoru zmínil, že prevence vlastně moc nefunguje.

Prevenci dělat musíme, ale je třeba jí věnovat pozornost, kterou si zaslouží a nedělat věci pouze „na oko“, aby se vykázala činnost. Kromě té obecné ve formě různých edukativních článků je nutná i ta cílená. Snažíme se proto například zacílit zranitelné uživatele, když se snaží vybírat prostředky z Binance.

Koho identifikujete jako zranitelného uživatele?

Může jít například o uživatele vyššího věku nebo někoho, kdo se registroval nedávno. Pro takového uživatele máme připravený dotazník, kterým se musí při výběru z naší směnárny proklikat. V něm uživatel odpovídá na dotazy typu, zda mu někdo nedávno doporučil zajímavou investiční nabídku.

Pokud odpoví, že ano, tak k výběru financí nedojde a přesměrujeme ho k preventivním materiálům. Bohužel, častokrát jsou oběti zmanipulovány tak dokonale, že i přes všemožná varování nakonec transakci pachateli odešlou.

Působil jste také jako vyšetřovatel v Europolu. Co obnáší práce tam?

Na pozici vyšetřovatele v Europolu by nebylo možné se dostat, kdybych už předtím nepracoval pro policii. Pracoval jsem pět let u irské policie, kde jsem se zabýval kyberkriminalitou. Chtěl jsem se poté posunout na mezinárodní úroveň a měl jsem štěstí, že Interpol i Europol otevíraly v roce 2014 svá centra pro kyberkriminalitu.

V Europolu jsem se mohl hned věnovat tomu, co mě fascinovalo. V té době tam totiž nebyl nikdo, kdo by se kryptoměnám věnoval na plný úvazek. Mě tohle téma přitahovalo, viděl jsem v tom budoucnost a aktivita Europolu v této oblasti se posléze projevila u mnoha mezinárodních vyšetřování.

Když říkáte, že jste v kryptoměnách viděl budoucnost, tak jak moc jejich budoucnost ovlivnil nedávný pád FTX? Otřáslo to důvěrou v ně?

Důvěra v kryptoměny rozhodně neutrpěla. Pád jedné burzy nemůže ovlivnit důvěru v technologii samotnou. Stejně jako nemůže krach velké internetové společnosti otřást důvěrou v internet. Že tu byl nějaký propad v kryptoměnách, to je krátkodobá záležitost.

Na trhu zůstává skupina lidí, která už s kryptoměnami pracovala a ví, jak fungují. Tito lidé jsou schopni informace filtrovat. Nějaké senzacechtivé titulky je neovlivní. To působí spíše na lidi, kteří kryptoměnám nevěřili nikdy a ty se pak pouze utvrdí v přesvědčení, jak dobře udělali, že zůstali stranou.

Překvapil vás pád burzy?

Tato směnárna už delší dobu nevzbuzovala důvěru. Je překvapivé, že jim hra tak dlouho procházela u veřejnosti, médií i regulátorů. Pár dní před kolapsem FTX unikla její rozvaha, ze které vyplynulo, že FTX místo toho, aby držela kryptoměny zákazníků, tak pokoutně investovala jejich vklady do velmi spekulativních kryptoměn, se kterými byla úzce spjata.

V tomto případě se dá říct, že tamní management hrál ruletu se vklady klientů. Když jsem jejich rozvahu viděl, hned jsem si říkal, že pokud je tato informace pravdivá, je otázkou času, kdy k pádu společnosti dojde.

15. listopadu 2022

Binance ale chtěla FTX převzít. Jaké tam byly motivace, když o FTX toto říkáte?

Pár dní poté, co se situace kolem FTX dostala na veřejnost a její majitel viděl, že situace je zoufalá, začal naléhavě oslovovat různé investory. Binance nebyla v okruhu prvních oslovených investorů, ale jak se zužoval jejich okruh, tak se vlastník FTX obrátil i na majitele Binance.

Tým Binance se podíval na situaci, ve které se FTX nacházela, a asi po pár dnech došel k závěru, že to pro nás není zajímavé. Směnárna totiž měla větší dluhy, než se řešilo v médiích, a zároveň měla velké potíže s regulátory.

Jaký toto bude mít dopad na kryptosvět jako takový? Přijdou nějaké změny?

V posledních třech letech nepadla žádná větší směnárna a lidé si trošku až nezdravě zvykli na to, že není možné, aby nějaká směnárna byla tak diletantsky či přímo podvodně řízená. Je to varování pro všechny, aby si směnárnu, kterou využívají, řádně ověřili.

Incident rozhodně ukázal na potřebu větší transparentnosti. Každá směnárna by měla mít veřejně dohledatelné, jaký objem konkrétní kryptoměny drží. I když to samozřejmě není prevence všech možných rizikových scénářů, prokazatelné vlastnictví aktiv je základ a zrovna FTX nic podobného vykázat nemohla.