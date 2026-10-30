Binance, která má 335 milionů registrovaných uživatelů, dotčená aktiva zmrazila a ujistila, že prostředky klientů jsou v bezpečí, dočasně však pozastavila vklady a výběry.
Podle Binance se zatím podařilo lokalizovat asi tři miliardy dolarů, o zbylých 3,3 miliardy firma informace neposkytla. Předběžné vyšetřování naznačilo, že incident mohl začít napadením notebooku jednoho z inženýrů burzy, což útočníkovi umožnilo proniknout do systému a provést neoprávněné výběry.
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Spoluzakladatelka Binance Yi He uvedla, že firma všechny případné ztráty plynoucí z hackerského útoku pokryje. Vklady zůstávají nedotčeny a nadále fungují normálně, dodala později s tím, že obnovení výběrů pak očekává do 48 hodin. Také zakladatel Changpeng Zhao na síti X napsal, že incident „vypadá jako hack“, a že ačkoli už burzu neřídí, jako akcionář očekává plné pokrytí prostředků uživatelů.
Podle americké společnosti TRM Labs, jež se zabývá analýzou blockchainu, stáli za útokem severokorejští hackeři. „Útočník převedl z peněženek Binance na deseti blockchainových sítích přibližně 6,36 miliardy dolarů, z toho většinu během asi 20 minut,“ uvedla společnost na svém blogu.
„Na základě spolehlivých informací získaných jak z blockchainu, tak mimo něj, přisuzuje TRM tento útok elitní severokorejské hackerské jednotce TraderTraitor,“ dodala s tím, že k tomuto závěru dospěla s vysokou mírou jistoty.
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Trhy reagovaly poklesem. Bitcoin při ranním obchodování v Asii ztratil přes tři procenta a klesl na šestitýdenní minimum 76.368 dolarů, ether rovněž ztrácel přes tři procenta na 2178 dolarů. Token BNB oslabil za 24 hodin o pět procent. Akcie burzy Coinbase Global v prodlouženém obchodování v USA padaly o 4,8 procenta, akcie kupce bitcoinů Strategy téměř o šest.
„Je to největší hackerský útok v historii,“ řekl Aravind Srinivasan, šéf společnosti GSR, která je významným tvůrcem trhu s kryptoměnami. Incident může podle analytiků přimět investory přehodnotit rizika spojená s aktivy na centralizovaných burzách. Binance spravovala podle výroční zprávy za rok 2025 aktiva ve výši 162,8 miliardy dolarů.
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Zhao, který Binance založil v roce 2017, byl v dubnu 2024 odsouzen ke čtyřem měsícům vězení za umožnění praní špinavých peněz na burze. Loni v říjnu ho americký prezident Donald Trump omilostnil.