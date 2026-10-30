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Největší krádež kryptoměn? Burza zmrazila aktiva, mluví se o útoku z KLDR

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  6:41
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Binance, největší kryptoměnová burza na světě, v noci na pátek informovala o "bezpečnostním incidentu" s odhadovaným dopadem 6,3 miliardy dolarů (137 miliard Kč). Podle některých analytiků jde o největší krádež v historii kryptoměn, podle společnosti TRM Labs za ní stojí Severní Korea.

Binance, která má 335 milionů registrovaných uživatelů, dotčená aktiva zmrazila a ujistila, že prostředky klientů jsou v bezpečí, dočasně však pozastavila vklady a výběry.

Podle Binance se zatím podařilo lokalizovat asi tři miliardy dolarů, o zbylých 3,3 miliardy firma informace neposkytla. Předběžné vyšetřování naznačilo, že incident mohl začít napadením notebooku jednoho z inženýrů burzy, což útočníkovi umožnilo proniknout do systému a provést neoprávněné výběry.

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Spoluzakladatelka Binance Yi He uvedla, že firma všechny případné ztráty plynoucí z hackerského útoku pokryje. Vklady zůstávají nedotčeny a nadále fungují normálně, dodala později s tím, že obnovení výběrů pak očekává do 48 hodin. Také zakladatel Changpeng Zhao na síti X napsal, že incident „vypadá jako hack“, a že ačkoli už burzu neřídí, jako akcionář očekává plné pokrytí prostředků uživatelů.

Podle americké společnosti TRM Labs, jež se zabývá analýzou blockchainu, stáli za útokem severokorejští hackeři. „Útočník převedl z peněženek Binance na deseti blockchainových sítích přibližně 6,36 miliardy dolarů, z toho většinu během asi 20 minut,“ uvedla společnost na svém blogu.

„Na základě spolehlivých informací získaných jak z blockchainu, tak mimo něj, přisuzuje TRM tento útok elitní severokorejské hackerské jednotce TraderTraitor,“ dodala s tím, že k tomuto závěru dospěla s vysokou mírou jistoty.

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Trhy reagovaly poklesem. Bitcoin při ranním obchodování v Asii ztratil přes tři procenta a klesl na šestitýdenní minimum 76.368 dolarů, ether rovněž ztrácel přes tři procenta na 2178 dolarů. Token BNB oslabil za 24 hodin o pět procent. Akcie burzy Coinbase Global v prodlouženém obchodování v USA padaly o 4,8 procenta, akcie kupce bitcoinů Strategy téměř o šest.

„Je to největší hackerský útok v historii,“ řekl Aravind Srinivasan, šéf společnosti GSR, která je významným tvůrcem trhu s kryptoměnami. Incident může podle analytiků přimět investory přehodnotit rizika spojená s aktivy na centralizovaných burzách. Binance spravovala podle výroční zprávy za rok 2025 aktiva ve výši 162,8 miliardy dolarů.

Čtyři miliardy dolarů. To je cena za konec vyšetřování kryptoměnové burzy Binance

Zhao, který Binance založil v roce 2017, byl v dubnu 2024 odsouzen ke čtyřem měsícům vězení za umožnění praní špinavých peněz na burze. Loni v říjnu ho americký prezident Donald Trump omilostnil.

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