Smutný pomník. Německý Bild se opřel do drahého obchvatu, kde staví i Metrostav

Podle Bildu není jisté, zda se obchvat, který měl být původně hotový v roce 2022, do konce letošního roku vůbec otevře. Skupina Metrostav sdělila, že do nákladů a harmonogramu práce se promítly technické komplikace. Cílem je pak stavbu dokončit a most zprovoznit.
„Pokud chcete vědět, kam tečou peníze daňových poplatníků, podívejte se do Saska. Zde si němečtí dopravní plánovači udělali pomník,“ napsal Bild. Ten spočítal, že kilometr zmíněného úseku obchvatu vychází na zhruba 76 milionů eur (zhruba 1,9 miliardy korun).
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Pirna se zhruba 40 000 obyvateli na jižní část obchvatu netrpělivě čeká, neboť toto město každý den trpí dlouhými dopravními zácpami. Místo jízdy kolem centra, která se mnohdy protáhne i na desítky minut, řidiči město objedou po rychlostní silnici přes vysoký most. Tento most, který má štíhlé pilíře a který stavbaři označovali za konstrukční výzvu, zrychlí od dálnice spojující Prahu s Drážďany také cestu do Saského Švýcarska a k saské části Labských pískovců.
Původní plány z roku 1999, jak připomněl Bild, počítaly s náklady ve výši 70,6 milionu marek, tedy 36 milionů eur. V roce 2008 už se počítalo se zhruba 71 miliony eur a v roce 2017, kdy stavba začala, s 98 miliony eur. Společnost DEGES, která je zodpovědná za výstavbu dálnic propojujících východ a západ Německa, nyní podle Bildu sdělila, že celkové náklady na jižní obchvat Pirny dosáhnou 288,4 milionu eur.
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Bild uvedl, že původně problémy a zpoždění na tomto úseku způsoboval tunel pod vrcholem Kohlbergu, kde byla příliš měkká hornina znemožňující použití velkých razicích štítů. Dalšími komplikacemi byly výskyt netopýrů, onemocnění dělníků během pandemie nemoci covid-19 či nedostatek stavebního materiálu, což vedlo ke zpomalení i zastavení prací. Nyní je podle listu potíž s útlým mostem nad říčkou Gottleuba, která na české straně hranice nese název Rybný potok.
Most přes údolí je pak podle mluvčího Metrostavu Radima Many technicky náročnou stavbu. Aby mohl být projekt postaven, tak bylo nutné ve spolupráci s investorem vyřešit řadu technických komplikací a přistoupit k podstatným úpravám původního návrhu. „Tyto změny se zásadně promítly jak do nákladů, tak do harmonogramu výstavby mostu,“ dodal Mana.
„Kdy budou moci daňoví poplatníci toto mistrovské dílo inženýrského umění přejet? Není známo!“ uvedl Bild. Podle něj je opakovaně odkládaný termín do konce letošního roku už nereálný. Společnost DEGES bez upřesnění uvedla, že všechny zúčastněné strany usilují o co nejrychlejší zprovoznění trasy. Podobně se vyjádřil také Metrostav. Podle Many zůstává cílem most dokončit a uvést ho co nejdříve do provozu.
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10. prosince 2022