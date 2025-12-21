Bilbao je méně rušné než jiné oblíbené destinace. Na rozdíl od turisticky exponovaného Madridu nebo Barcelony však mají zdejší návštěvníci snadnější přístup k nedotčeným a divokým plážím severního pobřeží, v jeho prospěch hovoří i ceny.
Zpáteční letenky v únoru, který je podle Skyscanneru nejlevnějším měsícem pro cestu do Bilbaa, lze z Británie pořídit již od pouhých 31 liber (825 Kč). Hotelový pokoj pro dvě osoby lze v červenci najít na Booking.com za pouhých 179 liber (4 400 Kč) za dvě noci.
„Město je živé, ale ne přeplněné. V hromadné dopravě se mi vždy podaří najít místo k sezení,“ potvrzuje novinářka Martina Andrettová, která odtud psala reportáž pro britský web Metro. Kavárny jsou plné povídajících si místních. „A není divu, když espresso a sklenka vína stojí jen kolem dvou liber,“ dodává.
Průmyslové srdce Bilbaa
Po celá desetiletí bylo Bilbao místem tvrdé práce – rušným, znečištěným a pokrytým průmyslovým smogem. V 80. letech minulého století se město dostalo do hlubokého úpadku.
Rozsáhlý plán regenerace – a především pak příchod Guggenheimova muzea v roce 1997 – vyvolaly obrat, který dnes odborníci celosvětově studují jako takzvaný „Bilbao efekt“. Proměna byla tak dramatická, že v roce 2010 bylo město oceněno cenou Lee Kuan Yew World City Prize, často nazývanou Nobelovou cenou za urbanismus.
Ačkoli to na první pohled nemusí být zřejmé, průmyslová minulost Bilbaa je stále patrná na každém kroku. Po více než století bylo město centrem železárenství, lodního stavitelství a obchodu a místem, kam lidé přicházeli hledat práci. V té době byla řeka Nervión lemována továrnami, jeřáby a doky.
Právě hrdost dělnické třídy, průmyslové dědictví a na druhé straně odvážná moderní architektura spojují Bilbao s britským Manchesterem, jeho severoanglickým bratrancem.
A nelze zapomenout ani na fotbal. „Tady je to jako náboženství. Nedělám si legraci,“ říká průvodkyně Miriam Ruiz Lópezová. Místní jsou na svůj tým nesmírně hrdí, což je další věc, kterou mají společnou s obyvateli Manchesteru. Vlajky místního Athletic Clubu visí po celém městě, od balkonů až po lodě. Tým je ve vlastnictví svých členů a přijímá pouze hráče, kteří se narodili nebo trénovali v Baskicku.
Kreativní duch všude kolem
V posledních letech se Bilbao proměnilo v moderní kreativní centrum. Pomohla tomu agilní kulturní politika radnice, která poskytla granty a prostory na míru, aby umělci měli prostor pro experimentování. Zorrotzaurre – dlouhý umělý poloostrov na řece Nervión – je jasným důkazem této změny.
Ačkoli je tato kdysi průmyslová oblast stále ve vývoji, nyní se pyšní nástěnnými malbami na opuštěných továrnách, kulturními centry (jako je ZAWP Bilbao) a dílnami. V neděli se sem místní obyvatelé scházejí, aby navštívili vintage trh ve staré továrně na sušenky, kde najdou směsici vinylů, retro nábytku a zajímavých relikvií.
Jedním z nejvýznamnějších míst Bilbaa je také loděnice Euskalduna, která se dnes proměnila v konferenční centrum a koncertní sál připomínající loď ve výstavbě. Hned venku stojí jako jediný přeživší jasně červený jeřáb Carola. Legenda říká, že byl pojmenován po ženě, která byla tak krásná, že její každodenní procházky po dvoře uchvacovaly dělníky a zpomalovaly výrobu.
Na rozdíl od jiných španělských turistických center není tato destinace obvykle příliš rušná, a i když je zde živá atmosféra. „Návštěvníci se zde nemusí prodírat davy turistů,“ uzavírá průvodkyně Miriam Ruiz Lópezová podel britského webu.