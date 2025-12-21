Španělský Manchester má co nabídnout. Bilbao je neobjevený klenot Baskicka

Jan Dvořák
  9:00
Španělsko se může chlubit spoustou charakteristických měst, písečných pláží a klidných vesniček. Jednomu místu se však kvůli atmosféře i cenové dostupnosti přezdívá „španělský Manchester“. Pulzující město Bilbao je největším městem v severní baskické oblasti země.
Průvod před Guggenheimovým muzeem, další klíčové stavbě v historii města....

Průvod před Guggenheimovým muzeem, další klíčové stavbě v historii města. Budovu nechala postavit baskická vláda na počátku devadesátých let, aby mohla vystavovat kousky umění z muzea v New Yorku. Akce měla ještě urychlit odklon od městského ryze industriálního ukotvení. | foto: Reuters

BMW Z4 a slavné plameny na povrchu inspirované architektem Frankem Gehrym a...
Nákladní most Vizcaya, přepravní most zapsaný na seznam dědictví UNESCO, se...
Panoramatický letecký pohled na město Portugalete v provincii Bilbao v Baskicku...
Památník Evarista de Churruca v Getxu v provincii Bilbao (30. července 2025)
16 fotografií

Bilbao je méně rušné než jiné oblíbené destinace. Na rozdíl od turisticky exponovaného Madridu nebo Barcelony však mají zdejší návštěvníci snadnější přístup k nedotčeným a divokým plážím severního pobřeží, v jeho prospěch hovoří i ceny.

Zpáteční letenky v únoru, který je podle Skyscanneru nejlevnějším měsícem pro cestu do Bilbaa, lze z Británie pořídit již od pouhých 31 liber (825 Kč). Hotelový pokoj pro dvě osoby lze v červenci najít na Booking.com za pouhých 179 liber (4 400 Kč) za dvě noci.

Barcelona zneviditelnila jednu z autobusových linek. Využívalo ji moc turistů

„Město je živé, ale ne přeplněné. V hromadné dopravě se mi vždy podaří najít místo k sezení,“ potvrzuje novinářka Martina Andrettová, která odtud psala reportáž pro britský web Metro. Kavárny jsou plné povídajících si místních. „A není divu, když espresso a sklenka vína stojí jen kolem dvou liber,“ dodává.

Průmyslové srdce Bilbaa

Po celá desetiletí bylo Bilbao místem tvrdé práce – rušným, znečištěným a pokrytým průmyslovým smogem. V 80. letech minulého století se město dostalo do hlubokého úpadku.

Rozsáhlý plán regenerace – a především pak příchod Guggenheimova muzea v roce 1997 – vyvolaly obrat, který dnes odborníci celosvětově studují jako takzvaný „Bilbao efekt“. Proměna byla tak dramatická, že v roce 2010 bylo město oceněno cenou Lee Kuan Yew World City Prize, často nazývanou Nobelovou cenou za urbanismus.

Barcelona v boji s Airbnb. Chce zakázat krátkodobé ubytování pro turisty

Ačkoli to na první pohled nemusí být zřejmé, průmyslová minulost Bilbaa je stále patrná na každém kroku. Po více než století bylo město centrem železárenství, lodního stavitelství a obchodu a místem, kam lidé přicházeli hledat práci. V té době byla řeka Nervión lemována továrnami, jeřáby a doky.

Právě hrdost dělnické třídy, průmyslové dědictví a na druhé straně odvážná moderní architektura spojují Bilbao s britským Manchesterem, jeho severoanglickým bratrancem.

A nelze zapomenout ani na fotbal. „Tady je to jako náboženství. Nedělám si legraci,“ říká průvodkyně Miriam Ruiz Lópezová. Místní jsou na svůj tým nesmírně hrdí, což je další věc, kterou mají společnou s obyvateli Manchesteru. Vlajky místního Athletic Clubu visí po celém městě, od balkonů až po lodě. Tým je ve vlastnictví svých členů a přijímá pouze hráče, kteří se narodili nebo trénovali v Baskicku.

Kreativní duch všude kolem

V posledních letech se Bilbao proměnilo v moderní kreativní centrum. Pomohla tomu agilní kulturní politika radnice, která poskytla granty a prostory na míru, aby umělci měli prostor pro experimentování. Zorrotzaurre – dlouhý umělý poloostrov na řece Nervión – je jasným důkazem této změny.

Ačkoli je tato kdysi průmyslová oblast stále ve vývoji, nyní se pyšní nástěnnými malbami na opuštěných továrnách, kulturními centry (jako je ZAWP Bilbao) a dílnami. V neděli se sem místní obyvatelé scházejí, aby navštívili vintage trh ve staré továrně na sušenky, kde najdou směsici vinylů, retro nábytku a zajímavých relikvií.

Regulace cestovního ruchu má své limity. I nápor turistů přináší výhody

Jedním z nejvýznamnějších míst Bilbaa je také loděnice Euskalduna, která se dnes proměnila v konferenční centrum a koncertní sál připomínající loď ve výstavbě. Hned venku stojí jako jediný přeživší jasně červený jeřáb Carola. Legenda říká, že byl pojmenován po ženě, která byla tak krásná, že její každodenní procházky po dvoře uchvacovaly dělníky a zpomalovaly výrobu.

Na rozdíl od jiných španělských turistických center není tato destinace obvykle příliš rušná, a i když je zde živá atmosféra. „Návštěvníci se zde nemusí prodírat davy turistů,“ uzavírá průvodkyně Miriam Ruiz Lópezová podel britského webu.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce

Pan Žákovec spolu se svým kolegou (střídají směny) pravidelně v adventu chodí...

V době adventu svítí na Staroměstském náměstí v Praze vánoční strom, z muzea Dopravního podniku vyjíždí vánoční tramvaj a z Plynárenského muzea vychází dobový lampář. V historické části hlavního...

Je pravděpodobné, že se schodek rozpočtu bude muset zvýšit, řekla Schillerová

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová po jednání jihomoravského předsednictva...

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) považuje za pravděpodobné, že se bude muset zvýšit schodek rozpočtu na příští rok. Řekla to České televizi. Návrh připravený předchozím kabinetem Petra...

Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...

Španělský Manchester má co nabídnout. Bilbao je neobjevený klenot Baskicka

Průvod před Guggenheimovým muzeem, další klíčové stavbě v historii města....

Španělsko se může chlubit spoustou charakteristických měst, písečných pláží a klidných vesniček. Jednomu místu se však kvůli atmosféře i cenové dostupnosti přezdívá „španělský Manchester“. Pulzující...

21. prosince 2025

Test tuzemských perlivých vín: Itálii se vyrovnají. Až na vzorky s chutí plastu či gumy

Premium
ilustrační snímek

Chryzantémy, letní jabloň z dětství u prarodičů, rozkvetlá větvička, hruškový kompot, ale také shnilá jahoda, zatuchlý mák či zubní pasta. Profesionální degustátoři hodnotili šestnáct perlivých vín z...

21. prosince 2025

Sliby versus realita. Výrobní boom v USA se pod Trumpem nekoná

Americký prezident Donald Trump v Kennedyho centru ve Washingtonu během...

Během kampaně Donald Trump sliboval zlaté časy pro manuálně pracující Američany. Ujišťoval, že jako prezident pomůže s opětovným oživením americké výroby i s tvorbou nových pracovních míst. Ačkoliv...

21. prosince 2025

Musk se stal prvním člověkem, jehož majetek překonal 700 miliard dolarů

Elon Musk při děkovné řeči k příznivcům v hale Capital One Arena ve...

Americký podnikatel, spoluzakladatel a šéf automobilky Tesla Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 700 miliard dolarů (zhruba 14,5 bilionu Kč), informoval časopis...

20. prosince 2025  18:55

Česká DRFG ovládla slovenskou optickou síť, která spojuje Západ s Ruskem a Čínou

Ilustrační snímek

Brněnská investiční skupina DRFG Davida Rusňáka získala třicetiprocentní podíl ve slovenské firmě FibreNet, která provozuje 600 kilometrů optické sítě na Slovensku, a zcela ji tím ovládla. Cenu...

20. prosince 2025

Ruská ekonomika má potíže. Ale Putin může ve válce pokračovat ještě mnoho let

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Přestože se ruská ekonomika čím dál víc potýká s ekonomickými problémy včetně nekontrolovatelné inflace, je nepravděpodobné, že by to tamního vládce Vladimira Putina v nejbližší době dotlačilo k...

20. prosince 2025  15:32

Je pravděpodobné, že se schodek rozpočtu bude muset zvýšit, řekla Schillerová

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová po jednání jihomoravského předsednictva...

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) považuje za pravděpodobné, že se bude muset zvýšit schodek rozpočtu na příští rok. Řekla to České televizi. Návrh připravený předchozím kabinetem Petra...

20. prosince 2025  13:26,  aktualizováno  13:50

Německo sází na řeku a obří tepelná čerpadla. Nahradí fosilní zdroje

Na některých místech, jako například v Mannheimu, Berlíně a Lemgu, jsou již...

Investice do obnovitelných zdrojů v Evropě rostou. Týká se to i tepelných čerpadel, které pomáhají s nahrazováním fosilních paliv. Na ně sázejí i velké firmy ve Finsku, Švédsku či dalších státech...

20. prosince 2025

Dovoz potravin bude rekordní, schodek stoupne na 55 miliard, odhaduje svaz

To je viník: ultrazpracované potraviny. Pořád přitom podceňujeme, co vše mezi...

Schodek agrárního zahraničního obchodu letos stoupne až na 55 miliard korun, odhaduje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Do Česka se tak doveze nejvíce zahraničních potravin, dovozy za...

20. prosince 2025

Peněženku moc nešetří, čas ale ano. Češi cukroví čím dál víc kupují

Balení vánočního cukroví od Zrno zrnko, půl kila za 790 korun

Češi stále víc preferují nákup hotového cukroví, nebo alespoň těsta. Oficiální statistiky srovnávající prodeje hotových perníčků a rohlíčků s domácím pečením sice neexistují, pekaři ale hlásí...

20. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Štědrý den energetiků: řada z nich bude v práci, další doma drží pohotovost

Premium
Sto padesát metrů vysoký stromek promítl ČEZ o prvním adventním víkendu na...

Vánoční svátky jsou pro energetiky pracovními dny, energie musí proudit neustále. Výroba a dodávky elektřiny, plynu a tepla se musí zabezpečit po celý rok, ve dne, v noci a také na Štědrý den. Týká...

20. prosince 2025

Google ve Španělsku čelí obvinění ze sběru dat uživatelů. Mylná tvrzení, reaguje gigant

Sídlo společnosti Google v Mountain View v Kalifornii (ilustrační snímek)

Španělská Asociace uživatelů komunikačních technologií (AUC) v pátek oznámila, že zahájila právní kroky proti společnosti Google za shromažďování citlivých osobních údajů uživatelů a porušování...

19. prosince 2025  21:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.