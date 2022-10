Sdílení kol těží z bolestí hromadné dopravy. Ať mu nedojde dech, doufají města

Den poté, co hurikán Ida loni udeřil na New York, mnoho obyvatel muselo v krátké době vymyslet, jak se vlastně dostat do práce. Protože dopravní systém zkolaboval, Newyorčany spasila až sdílená kola. Toho dne zaznamenala společnost Citi Bike úhrnem 126 360 jízd, do té doby nejvíce ve své osmileté historii. Rekordy padaly ve „Velkém jablku“ i letos v létě během vlny veder, kdy ve stanicích newyorského metra vládlo nesnesitelné dusno. Informaci přinesl portál Bloomberg.

Když v červnu v Londýně stávkovalo deset tisíc zaměstnanců metra, městský systém sdílení kol Santander Cycles, takzvaných Boris biků, zaznamenal 132procentní nárůst zájmu o sdílená kola.

Ve Washingtonu, D.C. vedly opravy metra v roce 2016 k 6procentnímu nárůstu počtu cestujících v systému Capital Bikeshare (zkráceně CaBi).

Zdá se, že se ve velkých městech zrodil funkční vzorec: městská hromadná doprava a bikesharing se přirozeně překrývají. Často se uvádí, že Citi Bike je 25. největším dopravním systémem ve Spojených státech. Podle údajů společnosti Lyft, která provozuje službu pod značkami Capital Bikeshare a Citi Bike, však čtyři z deseti uživatelů využívají týdně kromě kol také veřejnou dopravu. Třetina z nich uvedla, že bikeshare využívá, jen když není k dispozici doprava.

Sdílené kolo je jen část jízdy

Bikesharing se již dlouho prezentuje jako dopravní doplněk, díky němuž člověk svou cestu začíná i končí. Pomáhá cestujícím dostat se z domu na stanice či zastávky veřejné dopravy a zpět. Zpráva Severoamerické asociace pro sdílení kol a koloběžek (NABSA) z roku 2021 dospěla k závěru, že systémy sdílených kol mohou pomoci zvýšit počet cestujících hromadnou dopravou, pokud je města do systému dopravy lépe integrují.

„Společné umístění stanic sdílené mikromobility nebo uzlů na zastávkách tranzitní dopravy či v jejich blízkosti, víceúčelové plánování dopravy i rezervace plánovaných cest jsou způsobem, který může usnadnit lepší koordinaci mezi jednotlivými způsoby dopravy,“ uvedla prezidentka NABSA Samantha Herrová. Města si však stále více uvědomují, že sdílená kola mohou v případě potřeby v budoucnosti nahradit i tranzitní dopravu.

Cyklistky na sdílených kolech společnosti Capital Bikeshare na washingtonské Pennsylvania Avenue (6. září 2022)

Koncem letošního srpna se odmlčela jedna z tras bostonské podzemky kvůli nezbytným opravám. „Oranžová linka“ je druhá nejvytíženější trasa tamního metra a v průměrný všední den přepraví více než 100 000 lidí. Načasování nebylo právě ideální. Měsíc trvající uzavírka ohrozila dojíždění do práce ve městě právě ve chvíli, kdy zaměstnavatelé vyzývali další pracovníky k návratu do kanceláří. Koncem léta navíc nastává čas příjezdu studentů na bostonské vysoké školy.

„Abychom ulehčili dojíždějícím situaci, nabídli jsme jim náš systém Bluebike,“ říká Jascha Franklin-Hodgeová, šéfka dopravního oddělení bostonské radnice. Deset let fungující síť bikesharingu v Bostonu byla během odstávky linky zdarma a jezdci si mohli prostřednictvím aplikace nebo webových stránek bezplatně zaregistrovat 30denní jízdenky hromadné dopravy. „To lidem skutečně otevřelo oči,“ říká úřednice. Město očekávalo, že kola bude využívat jen 10 000 lidí, ale do začátku září se jich zaregistrovalo třikrát tolik.

Boston není prvním místem, kde se něco podobného povedlo. Když se loni v říjnu omezil provoz metra ve Washingtonu, D. C., oznámila starostka Muriel Bowserová, že všichni jeho obyvatelé mohou zdarma získat 30denní členství v Capital Bikeshare. To zahrnuje bezplatné jízdy do 45 minut a slevu na nákup elektrokola. Letos na podzim, kdy se tamní žlutá a modrá linka uzavřou kvůli přístavbě nové stanice a údržbě, bude 45denní členství v bikesharingu pro obyvatele Alexandrie ve Virginii, vlastně předměstí Washingtonu, D. C., opět zdarma.

Podle Franklin-Hodgeové z Bostonu tyto zprávy naznačují, že právě sleva přivedla ke službě mnoho nových zákazníků. „Doufáme, že to vydrží. Pro mnoho lidí nejsou kola a bikesharing zatím něčím, s čím by se ztotožňovali,“ říká. Někteří z nich by to možná sami vyzkoušeli, ale toto bezplatné lákadlo je pro ně podle ní iniciační moment to vyzkoušet. „Myslím, že to je opravdu důležitá lekce,“ říká úřednice.

Vše začíná i končí u bezpečnosti

„Tyto malé boomy v dopravě často vyvolávají změny technologií,“ říká Margaret Guroffová, autorka knihy Mechanický kůň: Jak kolo změnilo podobu amerického života. Ta dokumentuje historii cyklistické kultury v USA. „Teprve jízda na kole lidem buď ukáže, kolik zábavy z ní plyne nebo jak efektivní doprava to může být, pokud jde o pohyb, zejména ve městech,“ dodává autorka.

Digitální technologie, které jsou základem veřejných systémů sdílení kol a dalších služeb mikromobility, představují podle ní další inovaci, díky níž je kolo použitelnější pro stále větší počet lidí. Ty spolu s nástupem elektrokol a převratným pozadím pandemie covid-19 pomohly vyvolat nový boom cyklistiky v USA. „Mnozí se však nyní ptají, jestli potrvá věčně,“ klade otázku Guroffová.

Depo sdílených kol společnosti Santander Bike v centru Londýna nedaleko London Bridge. Tato kola si v Anglii vysloužila přezdívku Boris Bikes. (18. dubna 2022)

Minulé cyklistické vzestupy a pády by mohly mnohé napovědět. „Často se stává, že boom končí otázkou bezpečnosti,“ říká Guroffová. Například od 30. do 60. let 20. století prudce vzrostl počet dětí jezdících na kole, v pozdějších letech, kdy se do ulic vrátily automobily a nebezpečí při jízdě na kole se znásobilo, tento počet poklesl. Dospělí sesedli ze svých kol s přehazovačkou na sklonku 70. let, kdy městské oblasti s nedostatkem peněz nedokázaly vybudovat chráněné cyklistické pruhy a další infrastrukturu. „To, zda současný boom cyklistiky bude pokračovat, souvisí především s bezpečností ulic,“ říká autorka.

V tomto ohledu je na tom mnoho amerických měst mnohem lépe než v 70. letech. Tehdy například v New Yorku příznivci cyklistiky urputně bojovali o jediný pruh pro cyklisty, nyní je cyklopruhů ve městě více než dva tisíce kilometrů. Jízdní kola jsou dnes součástí městských dopravních plánů, jak to nebylo ani před pěti lety.

Den poté, co před měsícem obnovili provoz na bostonské oranžové lince metra, starostka Michelle Wuová oznámila, že dočasné pruhy pro cyklisty se stanou trvalými. Na svém místě zůstanou i nově zbudovaná parkoviště pro sdílená jízdní kola. „Pro podporu sdílené mikromobility je třeba budovat bezpečná a vzájemně propojená místa, která lidi dostanou tam, kam potřebují. A právě k tomu musí sloužit cyklistická infrastruktura,“ uzavírá podle Bloombergu Samantha Herrová z NABSA.