Žádné škrty, vyšší daně. Biden tahá peníze z miliardářů, korporací a investorů

Joe Biden představil své plány, které se týkají amerických veřejných rozpočtů. Dodatečné příjmy do nich by rád získal skrze vyšší zdanění amerických miliardářů. Počítá hlavně s navýšením daňových sazeb z kapitálových zisků, které by se mohly dokonce zdvojnásobit. Opatření by se tak mohla dotknout také investorů nebo velkých korporací.