Ekologie, nebo soukromé věznice? Kdo vydělá na kterém americkém prezidentovi

Finanční sektor, s dvaceti procenty HDP nejsilnější odvětví americké ekonomiky, by podle analýzy investiční banky UBS mohl těžit z vítězství Donalda Trumpa. Důvodem je očekávané uvolnění pravidel pro kapitál a likviditu a všeobecné uvolnění finanční regulace. To by bylo impulsem pro velké banky jako JPMorgan & Chase, Bank of America, Wells Fargo a menší úvěrové instituce jako včetně Discover Financial, KeyCorp a Synchrony Financial.

Případný nástup Trumpovy administrativy by také znamenal mírnější přístup k prosazování antimonopolních regulací. To by podle analytiků J.P.Morgan prospělo bankám jako Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lazard a Evercore, které právě z fúzí a akvizic těží.

Zvýšené investice do ropy a zemního plynu, větší vrtná činnost a vyšší vývoz zemního plynu by pod Trumpem mohly prospět „fosilním dinosaurům“ typu Exxon Mobil, Cheniere Energy a ConocoPhillips.

Naopak solární energetika by v případě Trumpova vítězství utrpěla. Analytici J.P.Morgan se domnívají, že opozice republikánů proti „zelené revoluci“ by mohla zasáhnout investice do výroby čisté energie. Konkrétně by byly ohroženy daňové pobídky v zákoně o snižování inflace z roku 2022. UBS očekává, že případné druhé Bidenovo volební období by bylo vzpruhou pro pro výrobce solárních zařízení, například First Solar, NextEra Energy nebo Sunrun.

Totéž platí i pro další oblasti ekologické energetiky: pokračující – nebo dokonce oproti současnosti rozšířená – podpora elektrifikace a výroby modrého a zeleného vodíku Bidenovy administrativy by mohla prospět společnostem jako Eaton, Quanta Services, Tesla a Air Products and Chemicals. Podobně by pobídky od současné vlády i nadále přinášely výhody pro výrobce energeticky účinných produktů jako Johnson Controls a Trane Technologies, stejně jako by pomohly společnostem pro nakládání s odpady s recyklační infrastrukturou jako Waste Management a Republic Services.

Kdo by na Trumpovi vydělal nejvíc

Bezprostředně svázány s Trumpovým úspěchem jsou firmy, které s ním jsou přímo spojeny. Patří mezi ně Trump Media & Technology, ve které bývalý prezident vlastní většinový podíl, softwarová firma Phunware nebo platforma pro sdílení videí Rumble.

Očekává se, že druhá Trumpova administrativa by byla oproti Bidenově mnohem více protekcionistická. Trump jako prezident zahájil celní válku s Čínou a zavedl cla ve výši 60 procent nebo vyšší na veškeré čínské zboží a desetiprocentní nebo vyšší univerzální clo na veškerý dovoz. Byl to krok, který měl odstranit americký obchodní deficit.

Tato politika podle UBS výrazně ovlivňuje celý spotřebitelský sektor. Rozšiřování amerických cel na dovoz – zejména čínský – by pomohlo domácím výrobcům, například automobilkám jako Ford a General Motors nebo výrobcům oceli, jako jsou Nucor a Steel Dynamics.

Na základě Trumpových slibů o potlačení nelegálního přistěhovalectví a omezení legálního přistěhovalectví UBS očekává zvýšenou poptávku po zadržovacích střediscích – a tedy impuls pro provozovatele soukromých věznic jako Geo Group a CoreCivic .

Trumpovo zvolení by také znamenalo nižší riziko snížení cen léků. To by pomohlo výrobcům jako Eli Lilly nebo Merck – a také zdravotním pojišťovnám jako Humana a UnitedHealth.

UBS očekává, že by Trump neomezoval a případně i rozšířil podporu domácích firem vyrábějících polovodiče, jako jsou Applied Materials, KLA Corp, Intel a Texas Instruments. A pozitivní dopad by měl případný Trumpův protekcionismus také na dodavatele zemědělských strojů a zařízení, jako jsou Deere and Co a Tractor Supply Company. Ti by mohli těžit z toho, že farmáři by dostali větší finanční pomoc jako kompenzaci za ztracený vývoz kvůli obchodní válce.