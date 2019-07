Obchodní tahanice ohrožují americké věřící, většina biblí se tiskne v Číně

Hlavním problémem je to, že tisk Písma svatého je příliš nákladný. Bible má totiž desetkrát více slov než obyčejná kniha. To znamená, že musí být vytištěna na velmi tenkém papíru a to dokážou jen speciální stroje.

To je hlavní důvod, proč knihu s 800 tisíci slovy většina vydavatelů tiskne v levnější Číně. Jak uvedlo CBS News, v Číně se každý rok vytisknou desítky milionů biblí.

Bible v komunistické Číně tiskne i jeden z největších amerických vydavatelů svaté knihy, vydavatelství HarperCollins Christian Publishing. Společnost odhaduje, že v Číně každoročně vytiskne tři čtvrtiny z celkového objemu.

„Navrhovaná cla znamenají vybírání daně z bible na spotřebitelích a náboženských a vzdělávacích organizacích,“ napsal generální ředitel společnosti HarperCollins Christian Publishing Mark Schoenwald.

„Jsme velmi znepokojeni, protože zvýšení ceny by pro Američany se středním a nízkým příjmem znamenalo, že by si nemohli bibli dovolit. Kvůli tomu by se nemohli prakticky zapojit do víry,“ upozornil generální ředitel vydavatelství Hendrickson Publishers G. Paul Hendricson.

Společnost HarperCollins vlastní vydavatelství Thomas Nelson a Zondervan, která jsou největšími vydavateli křesťanských knih a biblí ve Spojených státech. Vydavatelství varovalo, že 25procentní clo by vážně a nepřiměřeně poškodilo jejich podnikání i zákazníky.

Společnost požádala Úřad obchodního představitele USA (USTR), aby byly bible a další svaté knihy vyjmuty ze seznamu výrobků, na které budou uvaleny cla. Na svém serveru o tom napsala americká televizní stanice CNN.

Varování je další připomínkou nezamyšlených důsledků obchodní války proti Číně, která už uškodila běžným Američanům, i americkým firmám, kterým zvýšila náklady. V důsledku zavedení cel došlo také ke zpomalení globální ekonomiky. „Věříme, že administrativa nevěděla o potenciálním negativním dopadu, který by tato navrhovaná cla měla na Bibli,“ řekl Schoenwald minulý měsíc ve Washingtonu.

Může se týkat i tenisek, televizí a iPhonů

Pokud by opravdu došlo k zavedení druhého kola cel, zasáhlo by to vše, co Spojené státy dovážejí z Číny, včetně iPhonů, tenisek Nike, dronů, televizorů a dokonce i panenek L.O.L. Vydavatel oznámil, že by v důsledku toho mohl zastavit tisk některých biblických vydání.

Po setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu G20, který se konal minulý měsíc, Trump oznámil, že druhé kolo cel je pozastaveno a obě země pokračují v jednáních. Někteří odborníci však věří, že obchodní válka bude znovu eskalovat. „Stále si myslíme, že k zavedení paušálního amerického cla spíše dojde,“ napsal hlavní ekonom Goldman Sachs Jan Hatzuis s tím, že to pravděpodobně bude na podzim.

Alternativní zdroje pro bible neexistují

Pokud se tak stane, HarperCollins řekl, že budou muset buď všechny náklady na cla absorbovat, nebo zvýšit ceny a snížit objem prodeje. „To by přesunulo nespravedlivou zátěž na čtenáře bible, církve a další organizace,“ napsal Schoenwald obchodnímu zástupci Spojených států Robertovi Lighthizerovi.

HarperCollins dodal, že některé biblické edice bude vydavatelství nuceno zrušit úplně, protože alternativní zdroje neexistují. Od Úřadu obchodního představitele USA zatím nedostalo potvrzení o tom, že by úřad jeho žádosti vyjmout Bibli a další náboženské knihy z tarifního seznamu vyhověl.

Podle výzkumné marketingové společnost NPD dosáhl prodej bible v USA za rok 2018 přibližně 8,1 milionů kusů. Tento odhad zahrnuje všechny verze bible i její variace, nikoliv však kopie, které vydavatelé prodávají přímo církvím.

„Bible se prodávala dvakrát více než nejprodávanější kniha loňského roku „Becoming“ od Michelle Obamové. Jejich knih se prodalo 3,5 milionů,“ sdělila pro porovnání společnost NPD.