Do dražby jde nejstarší kompletní hebrejská bible. Čeká se aukční rekord

Americká aukční síň Sotheby’s dává do aukce nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské bible zvaný Codex Sassoon. Očekává se, že bude vydražen za 30 až 50 milionů dolarů (664 milionů až 1,1 miliardy Kč), napsal americký list The New York Times. Jestliže se tak stane, půjde o nejdražší knihu či historický dokument, který byl kdy vydražen.