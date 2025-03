Zneužíváte maorskou kulturu, obvinil Nový Zéland značku sportovní obuvi

Hoka One One - na první pohled směšně robustní boty s velmi seriózními funkčními vlastnostmi. | foto: Anders Bergstrom, Rungo.cz

Francouzsko-americká firma specializující se na běžeckou obuv převzala svůj název z maorského slova hoka, což znamená „létat“. Její logo, pták v letu, odráží význam tohoto slova, stejně jako její slogan „fly, human, fly“, tedy leť, člověče, leť! píše deník The Guardian.

Ve svých začátcích společnost původně používala název Hoka One One, což v maorštině volně přeloženo znamená „létat nad zemí“. Tento přívlastek z názvu zmizel poté, co firmu v roce 2012 převzala společnost Deckers Brands. Značka nyní na svých internetových stránkách neuvádí žádnou zmínku o původu názvu.

„Pokud společnost nechce být spojována s maorským slovem, musí ho přestat používat,“ vysvětluje Lynell Tuffery Huriaová, uznávaná maorská patentová právnička a přední odbornice na práva duševního vlastnictví původních obyvatel Nového Zélandu. „Proč to slovo používáte, když nejste připraveni uznat jeho původ a jeho historii a zapojit se do spolupráce s domorodým obyvatelstvem, od něhož to slovo pochází?“ ptala se.

Maorská slova, pojmy a motivy, ať už jde o tetování, design nebo umění, mají často bohatý význam a historii. Jejich používání se často řídí souborem složitých protokolů neboli tikanga. „Jejím nedodržováním hrozí podkopávání maorské kultury. Značky se vystavují riziku, že budou zpochybněny,“ uvedla maorská právnička.

Hoka není sama

V posledních letech čelilo kritice za používání maorských slov či obrázků několik mezinárodních společností. V roce 2020 si značka Kimoa oblékající jezdce Formule 1 Fernanda Alonsa vysloužila obvinění, že parazituje na maorské kultuře, aniž by s ní měla jakoukoli spojitost. Kimoa se na sociálních sítích setkala s prudkým odporem, mnohé komentáře ji obvinily z toho, že je „kulturním supem“ a „zlodějem kultury“.

O rok později se kritice nevyhnula britská společnost vyrábějící koberce za to, že využívala maorskou kulturu k prodeji zboží. Společnost Invictus Carpet & Flooring do své reklamy zahrnula mnoho prvků maorské kultury včetně videoreklamy, která ukazovala bílé děti předvádějící maorský tanec ve svém obývacím pokoji.

Také herní společnosti se ocitly pod palbou kritiky za to, že na svých postavách mnohdy používají maorské tetování.

Na Novém Zélandu se s kritikou setkal dokonce i domácí letecký dopravce Air New Zealand za to, když se v roce 2019 pokusil zaregistrovat ochrannou známku na obrázek maorského pozdravu „Kia Ora“. V témže roce se musela omluvit společnost provozující výletní lodě poté, co se její zaměstnanci oblékli do značně nepřesných maorských kostýmů, aby předvedli pozdrav svým hostům.

Pivovar Te Aro zase nařkli z toho, že používá urážlivé pojmenování piva po historickém maorském objeviteli a použití jeho podobizen na obalu.

Co je urážlivé?

Novozélandská právnička Tuffery Huriaová není proti tomu, aby značky používaly maorská slova, pokud dodržují osvědčené postupy včetně konzultací s domorodými komunitami. „Chceme sdílet naši kulturu, chceme sdílet náš jazyk, chceme sdílet naše příběhy... ale je třeba to respektovat a chránit způsobem, který je v souladu s tím, jak to vnímáme my,“ říká.

Dva ze stylů obuvi společnosti Hoka nesou názvy Arahi a Hopara, které jsou rovněž od maorského původu. Hopara by se ovšem správně měla psát hōpara a znamená „zkoumat“. „Arahi může znamenat „vést“ a v některých kontextech je jeho používání považováno za posvátné,“ říká Karaitiana Taiuruová, přední odbornice na práva duševního vlastnictví.

„Tím, že si na nohy obujete něco posvátného, tak trochu říkáte, že nemáte úctu ke kultuře. To je dost urážlivé,“ říká odbornice a dodává, že je to stejné, jako kdybyste podrážce bot měli obrázek člena královské rodiny.

„Pokud se chystáte použít cizí kulturu pro svůj vlastní produkt, měli byste alespoň vědět, jakou hodnotu má daný kulturní předmět, a uznat ji,“ uzavírá podle The Guardianu Karaitiana Taiuruová.

Společnost Hoka zatím na žádost The Guardianu o komentář nereagovala.