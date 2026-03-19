Beze zbraní či počítačů ukradli miliony. Na první bankovní loupež v USA stačil vosk

Pachatelům se podařilo duplikovat klíče pomocí voskových odlitků zámků a ze City Bank v New Yorku ukradli tehdy astronomických 245 000 dolarů. Jednalo se o jednu z prvních vyloupených bank v dějinách USA.
První loupež v newyorské bance
James Honeyman a William J. Murray, kteří používali krycí jména Edward Smith a Jones, nepatřili zrovna k výkvětu newyorské společnosti a už v minulosti měli opletačky se zákonem. Drobnými krádežemi získali sebevědomí, než si troufli si na City Bank na Wall Street v New Yorku.
Když v sobotu 19. března 1831 hlavní pokladník zamkl trezor, vnikli dovnitř a ukradli na svou dobu obrovskou částku 245 000 dolarů, která by v dnešní době přesahovala 50 milionů dolarů. Peníze odnesli v několika pytlích.
Podle dostupných historických záznamů se tehdy za tisíc dolarů dal koupit menší dům nebo velký pozemek a řadový dělník by částku tisíc dolarů vydělával několik let.
Murray uprchl do Filadelfie, ale Honeyman zůstal v New Yorku. Kořist roztřídil do tří kufrů a pod falešným jménem si pronajal pokoj v penzionu. Jeho chování se však majiteli penzionu zdálo podezřelé, tak zavolal policii.
Rychlé zadržení
Bezpečnostní systémy byly tehdy teprve v plenkách, a tak se na ztrátu přišlo až v pondělí dopoledne po otevření trezoru. Reakce newyorské policie však byla velmi pohotová.
Podle dobového článku v deníku Connecticut Courant měl na dopadení pachatelů největší zásluhu strážmistr Jacob Hays. Svědkové jej totiž upozornili na podezřelý kufr, který se Honeyman snažil propašovat z penzionu, kde bydlel. Následně byl Honeyman zatčen, když se vracel pro ostatní zavazadla, a spolu se svým komplicem odsouzen k pěti ne zrovna medovým letům v neblaze proslulé věznici Sing Sing.
Hořká tečka
Americký magazín The Saturday Evening Post však upozornil i na odvrácenou stranu popularity, kterou strážmistru Jacobu Haysovi přinesl jeho první velký případ. Z ukradené částky se totiž podařilo zajistit „pouze“ 176 000 dolarů a městský úřad Hayse a jeho spolupracovníky obvinil, že si část peněz nechali pro sebe. Nakonec se Hayse zastali sami zloději, když přiznali, že Murray stihl před svým zatčením část peněz ukrýt.