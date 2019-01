Výzva pro závislé mileniály: 100 000 dolarů za roční půst bez smartphonu

Závislost mladých lidí na mobilních telefonech v posledních letech překračuje všechny meze. Značka Vitaminwater se proto rozhodla uspořádat soutěž, ve které se chce pokusit mileniály jejich závislosti zbavit. Napsal o tom server zpravodajské televize CNBC.

„Podle nás není nic nudnějšího než bezdůvodné procházení telefonu. Tato soutěž je příležitost zbavit někoho této závislosti a ještě mu dát 100 tisíc dolarů, aby mohl provést se svým časem něco neuvěřitelně úžasného,“ říká manažérka značky Natalia Suarezová.

Soutěže se mohou zúčastnit lidé staří 18 let, kteří mají bydliště ve Spojených státech. Musí odeslat příspěvek na Twitter nebo Instagram s hashtagem #nophoneforayear a #contest a načrtnout, co by udělali, kdyby nemohli smartphone po dobu jednoho roku používat. Termín pro odevzdání přihlášek je 8. ledna 2019.

Soutěžící společnost vybere kolem 22. ledna a místo jejich smartphonu jim poskytne mobilní telefon z roku 1996. Nikdo z nich během roku nebude moci používat žádné smartphony ani tablety, dokonce ani ty, které patří jiným lidem. Dovoleno ale mají používat notebooky a stolní počítače. Zařízení jako Google Home a Amazon Echo jsou také přípustná.

Ten, kdo pravidla soutěže dodrží, vyhraje 100 tisíc dolarů. Pokud to někdo ze soutěžících vydrží jen půl roku, dostane 10 tisíc dolarů. Společnost Vitaminwater spoléhá na upřímnost soutěžících. Před obdržením výhry bude výherce podroben testu na detektoru lži.

Největší krize duševního zdraví na obzoru

Kdo jsou mileniálové? Generací mileniálů se obvykle myslí lidé, kteří se narodili v druhé polovině osmdesátých let minulého století, v devadesátých letech nebo pár let po příchodu roku 2000.

Soutěž je tak trochu zamířena proti dnešním mileniálům. Podle posledních údajů výzkumné společnosti Pew Research Center už více než 92 procent z nich vlastní smartphone. Asi osm z deseti z nich jej využívá k plnění každodenních úkolů, jako je správa financí, placení účtů, nakupování online a sledování nebo poslech online obsahu.

Podle nejnovější zprávy Nielson Total Audience Report mileniálové ve věku 18 až 34 let věnují více než dvě a půl hodiny denně konzumaci zábavného obsahu na svých smartphonech.

Průzkum veřejného mínění z letošního roku zjistil, že 43 procent mileniálů si kontroluje svůj telefon každých dvacet minut. Téměř polovina z nich přiznává, že své mobilní telefony používá mnohem více než před rokem.

Organizátoři soutěže předpokládají, že šance, aby zvítězil právě zástupce této generace, jsou mizivé. Že by vyhrál někdo z generace Z (generace s datem narození od roku 1995 do 2009), pokládá společnost dokonce za téměř nemožné. Tato generace je totiž na svých telefonech nejzávislejší. Magazín The Atlantic nedávno vydal článek s názvem Zničily chytré telefony generaci?

Profesor psychologie ze Státní univerzity v San Diegu Jean M. Twenge zjistil, že generace Z používá své smartphony pro své každodenní interakce natolik, že se ocitla na pokraji nejhorší krize duševního zdraví v posledních desetiletích.