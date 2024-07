Výrobce rostlinných burgerů Beyond Meat strádá. Nikdo je nechce moc jíst

Aktuálně se cena jedné akcie Beyond Meat pohybuje okolo 6,7 dolaru. V porovnání s prvním dnem na burze tak firma odepsala 90 procent hodnoty a finanční výsledky, které firma hlásí, akcionáře příliš neuspokojují.

Například v letošním prvním čtvrtletí klesly firmě čisté tržby na 75,6 milionu dolarů a hrubý zisk se smrsknul na 3,8 milionu dolarů.

Podle investičního webu Fool.com je největším problémem firmy neschopnost navyšovat příjmy. A komplikací jsou i chabé marže, které ukazují, že v některých účetních obdobích nedokáže Beyond Meat prodávat své výrobky za takové ceny, které by pokryly náklady.

Za tím vším stojí pokles zájmu zákazníků. V době vstupu společnosti na burzu panovala sdílená představa, že burgery z „nemasa“ budou chuťově k nerozeznání od pravého hovězího a spotřebitelé jim dají přednost, protože jsou zdravější a ekologičtější. Realita je jiná.

V červnu fastfoodový řetězec McDonald’s oznámil, že rostlinný burger McPlant, jehož klíčovou součástí byly placičky od Beyond Meat, ve zkušebních prodejích totálně propadl. Šéf americké odnože firmy Joe Erlinger následně ohlásil okamžité ukončení pilotních prodejů. „McPlant nebyl úspěšný nikde,“ citoval ho list New York Post.

„Myslím si, že americký zákazník k nám nepřichází s tím, aby si objednal McPlant nebo jiný pokrm z rostlinných bílkovin,“ dodal. Podle LA Times je toto zjištění o to trpčí, že jedním z míst, kde se McPlant testoval bylo i San Francisco, kde je obecně příklon k vegetariánství větší než jinde ve Spojených státech.

„Doufali jsme, že se z raketového růstu překlopíme do normálního fungování,“ řekl LA Times zakladatel a šéf Beyond Meat Ethan Brown. „Ale poslední roky je to skutečně hodně těžké.“

Podle Johna Baumgartnera, analytika společnosti Mizuho Securities, zatím firmě a celému oboru nepomáhají ani oznamované inovované produkty. „Je to náročné. Celý obor si stále hledá tu správnou cestu.“

Dalším problémem může být i fakt, že prodeje rostlinného masa v počátcích těžily ze své image novinky, kterou lidé chtěli vyzkoušet. Jenže pocit novosti vyprchal a lidé se od náhražek z hrachových, rýžových a bramborových bílkovin vrátili raději k tradičnímu masu.

„Navíc když se podíváte na data z roku 2020, tehdy si více než polovina zákazníků myslela, že rostlinné maso je zdravé. V roce 2022 už tento podíl klesl na 38 procent. A dnes bude nejspíš ještě nižší,“ uzavírá Baumgartner.