Burger v McDonald’s s rostlinným masem. Fast food ho bude vyrábět sám

Fastfoodový řetězec přitom v minulosti vydal prohlášení, že rostlinné alternativy mléčných produktů či masa by zaštiťovala pouze sama značka McDonald’s. „Nechceme spolupracovat s největšími producenty rostlinných alternativ jako jsou Beyond Meat nebo Impossible Foods,“ uvedl McDonald’s v minulosti.

Řada pokrmů s názvem McPlant by se přitom měla začít testovat už v příštím roce. Podle McDonald’s by se nové rostlinné produkty měly objevit v denní i snídaňové nabídce a obsahovaly by rostlinnou alternativu kuřecího i hovězího masa do burgerů a snídaňových sendvičů.

Podle šéfa McDonald’s Chrise Kempczinskiho zatím není jasné, kde všude bude nová řada McPlant k dostání. „Řídíme se vždycky podle toho, co po nás chce trh a naši zákazníci, “ uvedl Kempczinski pro Bloomberg.

Spolupráce na McPlant řadě by nebyla první kolaborací mezi McDonald’s a Beyond Meat. Během minulého a letošního roku totiž Beyond Meat dodávalo své rostlinné produkty do McDonald’s v Kanadě.

Beyond Meat burger

K rostlinným alternativám masa se postupně začínají dostávat i jiné fastfoodové řetězce. Například Burger King už delší dobu spolupracuje s firmou Impossible Foods, která je největším konkurentem Beyond Meat.

Kromě Burger Kingu dodává Impossible Food i do řetězce Starbucks, který prodává sendviče s rostlinným masem. Beyond Meat zase spolupracoval se Starbucks v Číně a dodává snídaňové alternativy masa do amerického řetezce Dunkin’ Donuts.

Obě společnosti se tak v posledních letech těší čím dál tím větší oblibě, stejně jako alternativy živočišných produktů. Rostoucí popularita plně veganské stravy či částečného omezování masa a mléčných produktů přetrvává i v době pandemie covidu-19, kdy mnoho spotřebitelů bylo nuceno změnit své nákupní chování.