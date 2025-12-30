Podle zprávy magazínu Forbes je Beyoncé nyní dolarovou miliardářkou a stala se tak teprve pátou hudebnicí, která tohoto statusu dosáhla. Prvním hudebníkem, který se v roce 2019 stal miliardářem na seznamu časopisu Forbes, byl její manžel Jay-Z. Na seznamu figurují také Rihanna, Bruce Springsteen a Taylor Swift, píše portál The Guardian.
Ačkoli Beyoncé, vlastním jménem Beyoncé Giselle Knowles-Carterová, zahájila několik podnikatelských projektů, včetně značky vlasové kosmetiky Cécred, značky whisky SirDavis a oděvní značky Ivy Park, většina jejího osobního jmění pochází podle magazínu Forbes z hudby – včetně příjmů z prodeje jejích alb a z celosvětových turné.
V roce 2010 zpěvačka založila společnost Parkwood Entertainment, která se zabývá managementem a produkcí a převzala tak kontrolu nad všemi svými uměleckými projekty – včetně hudby, koncertů a dokumentárních filmů.
Její album Cowboy Carter z roku 2024 bylo kritiky velmi kladně přijato a Beyoncé za něj získala svou první cenu Grammy za album roku. Turné, které následovalo po vydání alba, bylo vůbec nejvýdělečnějším hudebním turné roku 2025. Tříhodinová show zahrnovala vystoupení jejího manžela, dětí i bývalých členek její skupiny Destiny’s Child.
„V žádné kategorii zábavního průmyslu neexistuje prakticky žádný podnik, který by byl výnosnější než hudebník, který dokáže vyprodat stadiony,“ napsal Forbes. Podotkl, že zpěvaččino koncertní turné zaměstnávalo 350 členů štábu, využilo 100 nákladních vozů s vybavením a k přesunu show z města do města bylo zapotřebí osm nákladních letadel Boeing 747.
Beyoncé zahájila svou kariéru jako členka popové skupiny Destiny’s Child, na počátku 21. století pak zahájila sólovou kariéru. Zpěvačka drží rekord v počtu ocenění a nominací v historii cen Grammy. Umělkyně také vydělala odhadem 50 milionů dolarů za show v rámci vánočního zápasu NFL v roce 2024 a 10 milionů dolarů za účinkování v reklamách značky Levi’s.
Podle magazínu Forbes je v roce 2025 na světě více než 3 000 dolarových miliardářů, uzavřel britský portál.