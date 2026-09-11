Arnault vypadl z desítky nejbohatších. Žebříčku vládnou už jen Američané

Hodnota Arnaultova majetku se propadla na 143 miliard dolarů, tedy zhruba tři biliony korun, a v žebříčku Arnaulta přeskočil i Warren Buffett. S velkým náskokem dál vede Elon Musk, jehož jmění Bloomberg odhaduje na 918,8 miliardy dolarů, v přepočtu více než 19 bilionů korun. Mezi nejbohatšími zůstávají i další technologičtí miliardáři, mezi které patří také například Larry Page, Jeff Bezos, Sergey Brin nebo Michael Dell.
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Pro Arnaulta je letošní rok opravdu mimořádně nepříznivý. Od ledna se hodnota jeho majetku snížila o 65 miliard dolarů, tedy asi 1,4 bilionu korun. Jde o největší pokles mezi pěti sty nejbohatšími lidmi, které Bloomberg sleduje.
Luxus ztrácí dech
Za propadem stojí hlavně zhoršující se situace v luxusním průmyslu. Válka na Blízkém východě omezila nákupy v důležitých centrech. Například v Dubaji. Slabší poptávku pocítily značky Dior, Louis Vuitton či Tiffany, ale také výrobci drahého alkoholu Dom Pérignon a Hennessy.
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Další potíže přicházejí z Číny. Tam LVMH dlouho těžilo z mimořádně silné poptávky, nyní však prodeje zpomalují. Firmě navíc nepomohl ani spor s místním čajovým řetězcem kvůli podobnosti květinového loga s chráněným motivem francouzské skupiny. Ve čtvrtek navíc LVMH krátce předstihl L’Oréal a stal se nejhodnotnější francouzskou firmou.
Konec jedné výjimky
Arnault se mezi deseti nejbohatšími lidmi držel od března 2017 a na konci roku 2022 se na čas dostal až na první místo. Byl prvním člověkem mimo Severní Ameriku, který žebříček vedl, a zároveň výjimkou mezi miliardáři napojenými převážně na technologie.
Tehdy luxusní průmysl těžil z nákupního boomu po pandemii a silné poptávky čínských zákazníků. Akcie LVMH dosáhly v dubnu 2023 rekordu. Od té doby ale firmu brzdí slabší prodeje v Číně, nejistota kolem amerických cel i klesající spotřeba alkoholu na některých trzích.
Americkým technologickým firmám se naopak daří. Index S&P 500 letos přidal zhruba 11 procent a výraznou část růstu táhne zájem o umělou inteligenci. Arnault je nyní v žebříčku těsně před Jimem Waltonem, dědicem Walmartu.
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V samotném LVMH se mezitím stále častěji řeší také nástupnictví. Všech pět Arnaultových dětí ve skupině pracuje a letos v dubnu poprvé společně vystoupilo na valné hromadě. Sedmasedmdesátiletý šéf však ani tehdy neprozradil, kdo ho jednou nahradí, uzavírá Bloomberg.