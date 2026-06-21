Bernard Arnault patří mezi nejbohatší lidi světa. Vybudoval luxusní impérium LVMH, pod které spadají značky jako Louis Vuitton, Dior nebo Tiffany & Co. Podle deníku The Guardian však čelí rostoucí kritice a právnímu prověřování kvůli rozšiřování svého mediálního impéria ve Francii.
Organizace Reportéři bez hranic i novinářské odbory podaly dvě samostatné stížnosti proti koupi týdeníku Challenges. Francouzská Státní rada zkoumá, zda úřady dostatečně posoudily rozsah mediálního vlastnictví skupiny LVMH, zatímco antimonopolní úřad posuzuje argumenty odborů, že skupina zneužila své dominantní postavení převzetím časopisu Challenges.
„Jde o učebnicový příklad mezer ve francouzské legislativě, která nedokáže dostatečně kontrolovat koncentraci médií,“ uvedla Laure Chauvelová, vedoucí francouzsko-italské sekce Reportérů bez hranic.
Arnaultovo mediální portfolio přitom zdaleka nekončí u týdeníku Challenges. Skupina LVMH už vlastní ekonomický deník Les Echos, finanční informační službu L’Agefi, deník Le Parisien nebo společenský magazín Paris Match. Podle kritiků tak získává stále větší kontrolu nad tím, jak Francouzi dostávají informace o ekonomice a podnikání.
„Bernard Arnault si během několika let prakticky přivlastnil nejdůležitější část ekonomického tisku,“ uvedl mediální historik Alexis Lévrier z Univerzity v Remeši. Podle něj má magnát téměř monopol na ekonomické zpravodajství.
Miliardáři mění podobu francouzských médií
Arnaultova mediální expanze přichází v době rostoucích debat o tom, že francouzská média ovládá jen hrstka miliardářů, kteří přetvářejí mediální krajinu před prezidentskými volbami na jaře příštího roku. Krajní pravice přitom dosahuje vysokých preferencí, zatímco se blíží konec druhého mandátu prezidenta Emmanuela Macrona.
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Dalším francouzským miliardářem, který vlastní média, je konzervativní podnikatel Vincent Bolloré. Ten mimo jiné ovládá televizní stanici CNews a bývá obviňován z poskytování prostoru krajně pravicovým hlasům. Jeho silná pozice v knižním vydavatelství a filmové produkci rovněž vyvolala odpor spisovatelů a lidí z filmového průmyslu. Bolloré kritiku odmítá a označuje se za křesťanského demokrata.
Mezi další mediální miliardáře patří Rodolphe Saadé, šéf třetí největší lodní společnosti světa CMA CGM. Jeho mediální impérium zahrnuje zpravodajský kanál BFM TV, regionální deník La Provence, týdeník La Tribune Dimanche a online médium La Tribune.
Své francouzské mediální a vydavatelské impérium buduje také český energetický miliardář Daniel Křetínský, který ovládá mateřskou společnost britské pošty Royal Mail Group a ve Francii vládne několika médiím, plánuje i založit novou televizní stanici.
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Dalším hráčem je telekomunikační magnát Xavier Niel, jehož partnerkou je Delphine Arnaultová, dcera Bernarda Arnaulta a šéfka módního domu Dior Couture. Významný vliv ve francouzských médiích si udržuje také rodina Dassaultových. Její členové ovládají obrannou společnost Dassault Aviation, která vlastní deník Le Figaro.
Přesto právě Arnault s majetkem odhadovaným magazínem Forbes na přibližně 145 miliard dolarů představuje nejvlivnějšího mediálního vlastníka mezi francouzskými miliardáři.
Vlivný podnikatel i politický hráč
Kromě ekonomické moci disponuje Arnault také významným politickým vlivem. Dlouhodobě se přátelí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a v posledních měsících se jeho jméno objevilo také v souvislosti s představiteli francouzské krajní pravice.
Kritici zároveň upozorňují, že Francie dosud nepřijala účinnější pravidla, která by bránila koncentraci médií v rukou několika miliardářů. Podle mediálního historika Alexise Lévriera prezident Emmanuel Macron nesplnil své dřívější sliby týkající se regulace mediálního vlastnictví.
„V moderních francouzských dějinách nemá obdoby situace, kdy ekonomická moc, která vlastní média, dokáže takto ovlivňovat politickou moc,“ řekl Lévrier.
Otázky kolem Arnaultova vlivu však nesouvisejí pouze s jeho mediálními akvizicemi. Při senátním slyšení v roce 2022 například připustil, že jeho firmy v roce 2012 přestaly inzerovat v levicovém deníku Libération. Reagoval tak na titulní stranu, která spekulovala o jeho možném přesunu do Belgie kvůli vyšším daním.
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Arnault v roce 2022 před senátním výborem prohlásil, že média kupuje ve veřejném zájmu, aby ochránil důležité tituly a zajistil jejich přežití. Kritici namítají, že s rostoucím počtem titulů v jeho portfoliu roste i jeho schopnost ovlivňovat veřejnou diskusi ve Francii.
Kdo je Bernard Arnault?
Bernard Arnault patří mezi nejbohatší lidi světa a stojí v čele luxusního impéria LVMH, pod které spadají značky jako Louis Vuitton, Dior nebo Tiffany & Co.
Narodil se v průmyslnické rodině ve francouzském Roubaix. Profesní dráhu začal ve stavebnictví a realitách. Zlom přišel v roce 1984, kdy převzal tehdy problémovou textilní společnost Boussac, která vlastnila módní dům Christian Dior. Následné desítky let budoval prostřednictvím akvizic skupinu LVMH, z níž se stala nejhodnotnější luxusní společnost na světě.
Arnault je dlouhodobým odpůrcem majetkových daní. Na začátku 80. let se na čas přestěhoval do Spojených států, kde podle svých slov hledal příznivější podnikatelské prostředí. Právě tehdy se seznámil s Donaldem Trumpem, s nímž dodnes udržuje blízké vztahy.