Dodávky proudu se podaří plně obnovit nejdříve ve čtvrtek odpoledne, sdělil na pondělní tiskové konferenci primátor německého hlavního města Kai Wegner. Původně bylo v Berlíně bez proudu 45 000 domácností a 2 200 podniků.
Rozsáhlý výpadek proudu v sobotu postihl městskou část Steglitz-Zehlendorf. Příčinou byl žhářský útok na kabelový most přes Teltowský kanál. Podle Wegnera byl zjevně dílem levicových extremistů, čin označil v neděli dokonce za teroristický. Primátor v pondělí řekl, že se dodávky proudu podařilo obnovit pro 14 500 domácností a 500 podniků. Elektřinu má opět i 46 ze 47 pečovatelských zařízení v městské části, zhruba dvě desítky škol zůstávají nadále zavřené.
🚨Berlin blackout— The Wonk (@thewonkin) January 4, 2026
High-voltage cables near Lichterfelde power plant were set on fire, cutting power to 45,000 homes & 2,000+ businesses in Zehlendorf, Wannsee, Nikolassee & Lichterfelde
Left-wing anarchist group “Vulkangruppe” claims responsibility#berlinblackout #豊臣兄弟 pic.twitter.com/6VHx1gIvDW
K činu se přihlásila krajně levicová aktivistická skupina, která si říká Vulkangruppe. Cílem akce byla podle jejího prohlášení ekonomika založená na fosilních palivech. Skupina tvrdí, že se zaměřila na nejbohatší části města, a dodala, že se chce omluvit méně majetným, které výpadek proudu zasáhl. Podle prohlášení mluvčí německého ministerstva vnitra se pravost prohlášení stále zkoumá.
Skupina Vulkangruppe se přihlásila také ke žhářskému útoku, který loni v září připravil na 60 hodin o elektřinu 50 000 lidí na jihovýchodě Berlína. Loni v březnu se přihlásila skupina také ke žhářskému útoku, jenž byl namířen proti závodu automobilky Tesla u Berlína.
Nejnovější útok na rozvodnou síť v pondělí ostře odsoudila i německá vláda. Její mluvčí uvedl, že takový čin, který postihl desítky tisíc lidí, nelze ničím ospravedlnit. Berlín vyhlásil nouzový stav, na jeho základě mu může pomáhat i spolková policie a armáda. „Pomohou nám s logistikou, dopravou a provozem nouzových agregátů,“ uvedla berlínská radnice na síti X.
Podle údajů provozovatele sítě, společnosti Stromnetz Berlin, jsou škody tak závažné a oprava tak složitá, že se dodávky podaří plně obnovit nejdříve ve čtvrtek odpoledne. Opravy komplikují především teploty pod nulou, které nyní v Berlíně panují. Některé poškozené části totiž lze opravovat jen při teplotách nad bodem mrazu.