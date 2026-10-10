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Berlín zakázal prodej malé dopravní firmy Číňanům. Viděli by, co kam vozí armáda

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  12:00
Přístav v Hamburku je největším německým přístavem a třetím největším přístavem...

Přístav v Hamburku je největším německým přístavem a třetím největším přístavem Evropy. | foto: AP

Fregata Sachsen-Anhalt v přístavu Kuhwerder na snímku z 30. srpna 2018
Čínská společnost COSCO ovládá řecký přístav Pireus, který je pátým největším v...
Čínský prezident Si Ťin-pching na návštěvě řeckého přístavu Pireus, jenž je...
Čínský prezident Si Ťin-pching na návštěvě řeckého přístavu Pireus, jenž je...
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Německá vláda zakázala z bezpečnostních důvodů prodej 80 procent akcií malé hamburské logistické společnosti Zippel čínské státní přepravní společnosti Cosco. Po zasedání vlády to oznámil mluvčí spolkového ministerstva hospodářství a energetiky.

„Důvodem zákazu jsou bezpečnostní obavy. Akvizice by prohloubila závislost a ohrozila odolnost dodavatelských řetězců v Německu a EU,“ uvedl mluvčí. Německo podle jeho slov vítá zahraniční investice. Zároveň se ale mohou vyskytnout investice, které ohrožují bezpečnost země, doplnil.

Zippel, tradiční německá firma založená v roce 1876, se zabývá především přepravou zboží z německých přístavů dál do vnitrozemí. Společnost má přibližně 350 zaměstnanců.

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Cosco je jedním z největších hráčů na světě, co se týče objemu přepravy zboží po moři. Akvizicí Zippelu by svůj vliv v Evropě posunul ze samotné lodní dopravy a přístavního terminálu i na vnitroněmeckou a unijní přepravu.

Čínská státní společnost už vlastní 24,99procentní podíl v kontejnerovém terminálu Tollerort v Hamburku, jehož prodej do čínských rukou byl v roce 2022 předmětem ostrého politického sporu. Německá spolková vláda tehdy nakonec povolila prodej méně než čtvrtinového podílu.

Dodávky pro NATO

Antimonopolní federální úřad pro kartely dal na začátku letošního roku akvizici 80 procent akcií firmy Zippel Číňanům zelenou. Dospěl k závěru, že firmy nepůsobí jako přímí konkurenti a spojení nenaruší hospodářskou soutěž.

Výhrady ale vyslovil Federální úřad pro ochranu ústavy. Důvodem obavy je, že Zippel hraje klíčovou roli v poskytování logistické podpory německým ozbrojeným silám a NATO.

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„Prvky evropské dopravní infrastruktury ovlivněné Čínou by v případě konfliktu nebo krize nemusely být k dispozici, nebo alespoň ne bez omezení,“ citoval ekonomický server Handelsblatt důvěrný zdroj.

Podle bezpečnostních zdrojů podala námitky i německá zpravodajská služba, která má obavy z kumulativních akvizičních plánů čínské státní společnosti v Německu a EU, uvedly agentury WDR a NDR.

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