Clubsterben v praxi. Berlín přichází o své ikony, padá jeden klub za druhým

Berlínské hudební kluby ve velkém doplatily na koronavirovou pandemii. Ačkoliv jejich provozovatelé věřili, že po jejím odeznění se návštěvnost a tržby vrátí alespoň na úroveň roku 2019, v naprosté většině případů se tak nestalo. Hostů ubylo, méně utrácejí, zdražily nájmy a zvýšily se i náklady na pracovní sílu či energie, píše portál Deutsche Welle.
Už loňský průzkum berlínské klubové asociace z první poloviny roku 2024 ukázal, že většina berlínských hudebních klubů bojuje s obrovskými finančními problémy. Jejich tržby v té době byly meziročně nižší asi o 55 procent. Propad zisků byl navíc proti tržbám ještě o 6 procentních bodů vyšší.
„Polovina berlínských klubů neví, jestli vůbec bude pokračovat dál. Zejména menší podniky se potýkají s finančními potížemi a jejich další budoucnost na scéně je v ohrožení,“ uvedl pro server Taz.de Marcel Weber, který stojí v čele německé berlínské klubové komise.
Obává se, že aktuální krizi nemusí přežít hlavně menší kluby, čímž by berlínská scéna přišla o svou tradiční rozmanitost. Proto chce, aby radnice začala podniky více finančně podporovat. Bez toho se jim totiž přežít nepovede, varuje.
Velká finanční sbírka nevyšla
S finančními problémy se podle serveru Rbb24 dlouhodobě potýká i oblíbený berlínský klub SchwuZ. Jeho provozovatel se krizovou situaci sice snažil měsíce řešit, před pár dny ale oznámil, že klub svou činnost definitivně ukončí již 1. listopadu. Neuspěl totiž v jednání s potenciálními investory, kteří podle něj neprojevili dostatečný zájem o zajištění finančně stabilního chodu prostoru.
„Navzdory intenzivním diskusím a velkým nadějím se neobjevil nikdo, kdo by chtěl s provozováním našeho klubu pomoci. Nenašel se ani nikdo, kdo by podnik převzal. Zkusili jsme všechno. Nestačilo to,“ napsal majitel berlínského klubu SchwuZ na sociální sítě.
Berlínský klub SchwuZ, který se rozkládá na ploše 1 600 metrů čtverečních, fungoval již od roku 1977 a dodnes je považovaný za nejstarší gay klub v celém Německu. Během letošního srpna majitel klubu vyhlásil bankrot a vyhlásil sbírku s cílem vybrat 300 tisíc eur (asi 7,5 milionu korun) na darech. To se ale nepovedlo, neboť obdržené prostředky od veřejnosti byly nakonec pouze šestinové. Následovalo propuštění většiny zaměstnanců a nyní nejspíš již definitivní konec.
Podobný konec potkal i další berlínské kluby
SchwuZ ale ani zdaleka není jediným berlínským klubem, kde finanční problémy vedly až k úplnému ukončení provozu. Podobně v posledních měsících dopadly také oblíbené berlínské podniky Griessmuehle, Remise či Watergate. Krize berlínských hudebních klubů je tak velká, že dnes má i své vlastní pojmenování, a to „Clubsterben“, tedy něco jako umírání klubů.
Podle portálu Deutsche Welle hrozí, že v blízké podniky zavřou i další berlínské kluby. Potvrzuje to i již zmíněný průzkum berlínské klubové komise z první poloviny loňského roku. Z něj vzešlo, že až 46 procent zapojených podniků zvažuje úplné ukončení činnosti do jednoho roku.
Aby si Berlín i nadále zachoval punc klubového centra, budou se provozovatelé musit současným trendům přizpůsobit. Berlín většina mladáých návštěvníků stále vnímá jako hlavní světové město techna a tamní kluby se řadí k těm nejlepším na světě. Budou ale muset přijít s novými nápady, které přitáhnou návštěvníky a s nimi i jejich peníze, uzavírá Deutsche Welle.