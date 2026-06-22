Ještě před začátkem konfliktu platili Američané za galon (3,78 l) benzinu v průměru 2,98 dolaru (zhruba 60 Kč). Během války cena vyskočila až na 4,56 dolaru (přibližně 91 Kč), což představovalo jeden z nejrychlejších nárůstů v historii. Ve stejném období zdražila ropa z přibližně 70 dolarů (asi 1 400 Kč) na 126 dolarů (zhruba 2 520 Kč) za barel. Na předválečné ceny pohonných hmot si ale Američané budou muset počkat, upozorňuje agentura Bloomberg.
Naděje na zprůchodnění Hormuzského průlivu stlačilo cenu severomořské ropy Brent v posledních několika dnech pod hranici 80 dolarů (zhruba 1 600 Kč) za barel, což je nejnižší hodnota od začátku března. Levnější ropa ale automaticky neznamená stejně rychlé zlevnění benzinu.
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Přestože se situace na trhu s ropou postupně stabilizuje, zásoby benzinu zůstávají výrazně pod běžnou úrovní. Americké rafinerie i obchodníci vstoupili do června s nejnižšími zásobami benzinu od roku 2014.
Velkoobchodní ceny jsou stále vysoké
Na rozdíl od ropy USA neudržují strategické rezervy benzinu, což vládě výrazně omezuje možnosti, jak ceny pohonných hmot ovlivnit. Také vývoj na burzách naznačuje, že obchodníci stále počítají s napjatou situací na trhu. Velkoobchodní ceny benzinu zůstávají přibližně o 90 centů (asi 18 Kč) za galon vyšší než před vypuknutím konfliktu.
Experti však upozorňují i na další faktory, které budou udržovat ceny pohonných hmot v USA na vyšší úrovni. Jedním z nich je slabší dovoz na východní pobřeží Spojených států. Na začátku června dosáhl nejnižší úrovně od roku 2020, kdy poptávku po pohonných hmotách výrazně utlumila pandemie covidu-19.
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Situaci navíc komplikuje dovolenková sezona, kdy spotřeba pohonných hmot tradičně dosahuje svého vrcholu. Přestože Američané na začátku roku jezdili o něco méně, poptávka po benzinu se už během druhé poloviny června vrátila na obvyklou úroveň.
Rafinerie dávají přednost leteckému palivu
Vyšším cenám nepomáhá ani situace v amerických rafineriích. Ty v posledních měsících sice pracovaly naplno, přednost však dávaly výrobě leteckého paliva. Kvůli jeho nedostatku na světových trzích totiž omezily produkci benzinu ve prospěch kerosinu.
Ekonomové upozorňují, že ceny benzinu tradičně klesají mnohem pomaleji, než rostou. „Když benzin zlevňuje, děje se to obvykle jen velmi pomalu. Naopak při zdražování ceny často vyskočí velmi rychle,“ vysvětluje ekonomka Ana María Herrerová. Podle ní je důvodem skutečnost, že provozovatelé čerpacích stanic často nakupují palivo prostřednictvím dlouhodobých kontraktů. Na pokles cen ropy proto nemohou reagovat okamžitě.
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Podle analytiků nelze očekávat návrat cen benzinu na úroveň před íránským konfliktem dříve než na konci roku 2026 nebo začátkem roku 2027. Analytik Patrick De Haan odhaduje, že kolem 4. července dosáhne průměrná cena benzinu ve Spojených státech přibližně 3,75 dolaru (asi 75 Kč) za galon, uzavírá agentura Bloomberg.