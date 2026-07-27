Celkem lidé zaplatili za 650 tisíc vstupů. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení.
Benátky letos vybíraly poplatek 60 dnů v období od 3. dubna do 26. července. Vstup stojí deset eur na osobu v případě zakoupení méně než čtyři dny před návštěvou či pět eur v případě nákupu s větším předstihem.
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V průměru tak ve zpoplatněné dny vstupné zaplatilo na 11 tisíc lidí. Relativně nízký počet je dán mnohými výjimkami. Poplatek například neplatí návštěvníci, kteří v Benátkách spí v hotelech či jiných ubytovacích zařízení. Těch v loňském roce v období od dubna do července bylo na pět milionů, vyplývá z čísel italského statistického úřadu.
Benátky ve vybrané dny vybírají vstupné od roku 2024. Radnice to označuje za zkušební provoz, jehož výsledky mohou vést k dalším úpravám systému.
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Nový starosta města Simone Venturini nedávno mluvil o jeho výrazném navýšení až na 50 eur. Podle kritiků opatření neřeší nadměrnou turistickou zátěž historického středu města, jeho vylidňování a nahrazování ekonomických aktivit cestovním ruchem.