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Benátkám vynesly poplatky za vstup pět milionů eur. Starosta je chce zvýšit

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  11:11
Návaly turistů v historickém centru města. (21. září 2010)

Návaly turistů v historickém centru města. (21. září 2010) | foto: Profimedia.cz

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Návaly turistů v historickém centru Benátek (21. září 2010)
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Italské Benátky v neděli zakončily vybírání letošního vstupného do ostrovní části města pro rok 2026. Letos na poplatcích vybrali na pět milionů eur, což zhruba odpovídá 122 milionům korun. Částku pěti nebo deseti eur musí návštěvníci zaplatit, pokud do města přijedou mezi začátkem dubna a koncem července.

Celkem lidé zaplatili za 650 tisíc vstupů. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení.

Benátky letos vybíraly poplatek 60 dnů v období od 3. dubna do 26. července. Vstup stojí deset eur na osobu v případě zakoupení méně než čtyři dny před návštěvou či pět eur v případě nákupu s větším předstihem.

Poplatek pro turisty se Benátčanům líbí. Volili za starostu politika, který ho i zvýší

V průměru tak ve zpoplatněné dny vstupné zaplatilo na 11 tisíc lidí. Relativně nízký počet je dán mnohými výjimkami. Poplatek například neplatí návštěvníci, kteří v Benátkách spí v hotelech či jiných ubytovacích zařízení. Těch v loňském roce v období od dubna do července bylo na pět milionů, vyplývá z čísel italského statistického úřadu.

Benátky ve vybrané dny vybírají vstupné od roku 2024. Radnice to označuje za zkušební provoz, jehož výsledky mohou vést k dalším úpravám systému.

Turisté platí a tak Benátky zdražují. Za vstup zaplatíte i několik stovek

Nový starosta města Simone Venturini nedávno mluvil o jeho výrazném navýšení až na 50 eur. Podle kritiků opatření neřeší nadměrnou turistickou zátěž historického středu města, jeho vylidňování a nahrazování ekonomických aktivit cestovním ruchem.

Je podle vás fér vybírat vstupné do centra Benátek?

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Témata: Benátky, poplatek

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