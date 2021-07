Konec velkých lodí. Italské Benátky jim zakázaly vplout do města

„Konečně jsme se toho dočkali,” říká pro The Guardian vedoucí aktivistické skupiny No Grandi Navi (Žádné velké lodě) Tommaso Cacciari, který proti vjezdu velkých lodí do Benátek bojuje už přes deset let. „Je to prostě důležitý krok, musíme ochraňovat benátskou lagunu,” říká oficiální prohlášení o nové legislativě.



Výletní lodě, které momentálně proplouvaly skrz Benátky, tak budou muset město vyškrtnout ze svých tras a to až do doby, než se opraví průmyslový přístav Marghera, kde takto velké lodě budou mít povoleno kotvit.

Koncem června bylo totiž vypsáno výběrové řízení na výstavbu přístavního terminálu, který by měl být schopen přijímat lodě, které váží i přes 40 tisíc tun. Na urychlení celého procesu opravy přístavu a výstavby nového terminálu jmenovala vláda speciálního komisaře.

Od srpna tak do Benátek budou moct pouze malé osobní trajekty a nákladní lodě do 25 tisíc tun. Firmy a společnosti, kterých se legislativní změna dotkne dostanou podle premiéra Maria Draghiho odškodné.

Právě velké lodě způsobovaly v poslední době v Benátkách velké potíže. Například na začátku června ve městě protestovala skupina aktivistů kvůli tomu, že do Benátek vplula velká výletní loď a to i přesto, že už v dubnu vláda vydala prohlášení, že velké výletní lodě do města nesmí.

Naopak proti aktivistické skupině No Grandi Navi stojí uskupení Si Grandi Navi, které má mnoho přívrženců především z řad těch, kteří jsou nějakým způsobem pracovně spjatí s výletními loděmi, a lidí, kteří právě kvůli útlumu tohoto cestovního segmentu přišli o zaměstnání během pandemie.