Surfaři ve městě i Češka nahoře bez. Benátky trápí nevychovaní turisté

Na dva hříšníky minulý týden upozornil benátský starosta Luigi Brugnaro. „Tady jsou dva domýšliví pitomci, kteří si dělají z města legraci. Žádám všechny, aby nám pomohli s identifikací, abychom je mohli potrestat,“ uvedl Brugnaro na svém Twitteru.

Luigi Brugnaro @LuigiBrugnaro Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

Každému, kdo s určením totožnosti pomůže, nabízel zaplacení večeře. Surfaře se nakonec podařilo dopadnout. Radnice, která trestá turisty za prohřešky, vyměřila každému pokutu 1500 eur (36 800 korun).

Nešlo zdaleka o ojedinělý incident. V červnu, kdy italské město navštěvuje více než 90 000 turistů denně, si čtveřice německých návštěvníků udělala piknik na 300 let staré studni na malém náměstí Campo Zaccaria.

„Možná si mysleli, že takové chování je normální. Ale nemůžete si přece prostřít na 300 let staré studni v Benátkách. Byli jsme na to rychle upozornění,“ uvedl šéf benátské policie Marco Agostini pro server The Times. Dohromady zaplatili pokutu přes 4000 eur (přes 98 tisíc korun).

Pózování nahoře bez vyšlo Češku na 450 eur

Velmi draze přišlo také lednové pózování třicetileté Češky nahoře bez u válečného památníku.

„Její přítel a další žena přeskočili zábrany a stáli přímo na památníku, aby ji mohli lépe vyfotit. Stáli vedle jejích svršků, které tam ležely, jako kdyby byla někde na pláži,“ popsal pro CNN místní obyvatel.

Město ji za to vykázalo na 48 hodin a žena musela také zaplatit pokutu ve výši 450 eur (11 tisíc korun).

V Benátkách není povoleno ani pohybování se či opalování se v plavkách. Své o tom ví dvě Němky, které musely v loňském roce zaplatit pokutu v úhrnné výši 250 eur za to, že se slunily v bikinách u kostela San Stae. Strážníci to označili za další příklad „degradace“ města.

Policie v loňském roce zmínila i další příklady pokleslého chování turistů. Dva Češi loni dostali pokutu ve výši 100 eur každý. Jeden z nich se projížděl po náměstíčku Campiello Selvatico na kole, druhý se proháněl před historickým palácem Palazzo Cavalli na elektrickém skútru.

Turisty k adekvátnímu chování má za cíl přivést osvětová kampaň #EnjoyRespectVenezia, které město představilo v roce 2017. Upozorňuje, jaké aktivity jsou ve městě zakázány a jak vysoké pokuty provinilcům hrozí.

Například vyhození odpadku na zem může přijít turistu na 350 euro, pohybování se po městě s odhalenou hrudí či v plavkách na 250 euro a za krmení holubů či racků může hříšník zaplatit 25 až 500 euro.