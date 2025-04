Vstupné do Benátek se obnoví od pátku. Hlavní novinkou letošního roku je, že návštěvníci, kteří sem přijedou na poslední chvíli, zaplatí dvojnásobný poplatek. V loňském roce se Benátky staly prvním velkým turistickým městem na světě, které s cílem odradit jednodenní návštěvníky v době největšího vytížení, zpoplatnilo vstup, píše The Guardian.

Přestože tato iniciativa měla jen malý vliv na počet návštěvníků, poplatky přinesly do pokladny města 2,4 milionu eur, to je mnohem více, než se očekávalo. Benátské úřady stále věří, že poplatek nakonec přispěje k tomu, že město, které je na seznamu světového dědictví UNESCO, bitvu s nadměrným turismem nakonec vyhraje.

Registrace povinná

Poplatek, který si mohou turisté rezervovat online, zůstává ve výši 5 eur, ale zdvojnásobí se, pokud si ho lidé koupí během tří dnů před příjezdem do města. Kromě toho úřady rozšířili termíny, většinou víkendy, v období od 18. dubna do 27. července, kdy se bude poplatek vybírat. To je téměř dvojnásobný počet dní proti loňskému roku. Opatření platí v tyto dny od 8.30 do 16.00 místního času.

Návštěvníci se po zakoupení vstupenky vybavené QR kódem mohou prokazovat revizorům najatým k hlídání hlavních vstupních bodů do města, například na nádraží Venezia Santa Lucia.

Od poplatku je osvobozen každý, kdo si v zde rezervuje nocleh, stejně jako turisté z širšího regionu Benátsko, odkud pochází většina jednodenních turistů, a děti mladší 14 let. I když si však návštěvník rezervuje hotelový pokoj, je povinen se na internetových stránkách zaregistrovat.

V loňském roce Benátky zaznamenaly nový rekord v počtu návštěvníků. V historickém centru města jich přenocovalo více než 3,9 milionu. Každý rok je navštíví zhruba 30 milionů lidí, z nichž většina přijíždí jen na jeden den. Podle místního zpravodajského webu Venezia Today si letos zarezervovalo vstupenku již více než 35 000 jednodenních turistů.

Benátský radní pro cestovní ruch Simone Venturini uvedl, že ačkoli na omezení turismu neexistuje žádné kouzelné řešení, systém vstupného je účinný. „Představuje hmatatelný a inovativní nástroj, pokud jde o analýzu dat a řízení toků návštěvníků,“ řekl.

Od nynějška se město podle něj bude moci při pochopení fenoménu nadměrného cestovního ruchu opírat o objektivní údaje, a ne o pouhé odhady. „Naším cílem je podpořit kvalitní cestovní ruch s přenocováním, který respektuje město a snaží se s ním navázat hlubší kontakt a přijmout jeho jedinečný charakter a rytmus. Bude to ale ještě dlouhá cesta,“ dodal Venturini.

Kritika poplatku neustává

Zatímco turisté loni poplatek vesměs přijali, obyvatelé Benátek proti němu ostře protestovali. Mnozí z nich se domnívají, že jediným skutečným způsobem, jak dosáhnout udržitelnějšího cestovního ruchu, je zaměřit se na lidi, kteří v Benátkách přespávají, a to omezením krátkodobých pronájmů a zlepšením služeb pro celoroční obyvatele, jejichž počet v roce 2022 poprvé klesl pod 50 000.

K nejvýznamnějším kritikům poplatku patří například benátský radní za opozici Giovanni Andrea Martini. „Vůbec nic se nezměnilo, počty lidí se ve skutečnosti zvýšily. V posledních dnech jsme byli turisty doslova zahlceni,“ uvedl ve své kritice.

Ačkoli se neobjevily žádné nové protesty proti poplatku, obyvatelé se ohradili proti snaze úřadů přimět turisty k návštěvě méně známých oblastí hlavního benátského ostrova. „Je to opatření, jehož cílem je snížit tlak turistů, ale samozřejmě rozhněvalo lidí žijící v těchto oblastech, protože turisté narušují jejich klid,“ řekl Martini. „Pro ty, kteří zde žijí, to začíná být ještě tragičtější,“ uzavřel kritik poplatku Martini podle The Guardianu.