Benátky omezí pronájmy bytů turistům. Nechtějí být jen skanzen bez trvalého života

„Nechceme, aby se město a laguna staly pouze místem pro turisty. To nepřipustíme. Musí to být i město pro místní, pro studenty a pro ty, kdo tu chtějí bydlet celý rok,“ řekl starosta, podle nějž Benátky chtějí ukázat cestu i dalším italským městům, která bojují s obrovským návalem turistů.

Brugnaro také varoval, že úřady budou na dodržování pravidel krátkodobých pronájmů pečlivě dohlížet. „Kdo se rozhodne pronajímat na 120 dní, musí vědět, že zbývajících 245 dní může stát přede dveřmi policie a kontrolovat,“ řekl.

Nadměrný turismus chtějí Benátky regulovat i díky vstupnému do města, jeho zavedení už ale několikrát odložily. Původní nařízení počítalo s poplatkem od tří do deseti eur na osobu a den (od 70 do 240 korun) a zavedením maximální kapacity návštěvníků.