Spoluzakladatel značky Ben & Jerry’s na svém Instagramu uvedl, že mu mateřská společnost Unilever zakázala vytvořit melounový sorbet na podporu Palestiny. Nejde o první takový případ, podobná politická gesta jsou důvodem sporu mezi oběma stranami dlouhodobě.
Značka zmrzlin Ben & Jerry’s řeší další neshody se svou mateřskou společností....

Značka zmrzlin Ben & Jerry’s řeší další neshody se svou mateřskou společností. Tentokrát jim zakázala melounovou příchuť. (28. srpna 2024) | foto: Ben & Jerry’s

Angažovaní zakladatelé společnosti Ben & Jerry’s, Ben Cohen (vlevo) a Jerry...
Ben & Jerry’s Chocolate Brownie
Zmrzlina Ben & Jerry’s (8. října 2024)
Ben Cohen založil v roce 2016 vlastní značku Ben’s Best, když vytvořil příchuť...
Zakladatelé značky Ben & Jerry’s jsou známí svým aktivistickým přístupem v politice i ekologii. Jedním z nejkontroverznějších kroků značky bylo zastavení prodeje mražených krémů na okupovaném Západním břehu Jordánu, což se ale nelíbilo nadnárodní skupině Unilever, která firmu od roku 2000 vlastní. Izraelskou pobočku proto tehdy předala místnímu držiteli licence a distribuce zmrzlin pokrčovala dál.

Ben&Jerry's končí s prodejem zmrzliny v Palestině. Izrael hrozí odvetou

S odlišnými světonázory strany bojují již delší dobu. Zachování společenského přesahu bylo přitom jednou z podmínek při dohodě o fúzi.

„Rozhodl jsem se, že udělám to, co oni nedokážou. Vyrobím melounové gelato, které volá po trvalém míru v Palestině a po nápravě škod, jenž tam byly napáchány,“ řekl na instagramovém videu spoluzakladatel Ben & Jerry’s Ben Cohen, zatímco rozmačkával červenou dužinu oblíbené zeleniny. Ta se stala symbolem solidarity, protože má stejné barvy jako palestinská vlajka – červenou, zelenou, černou a bílou.

Kvůli neshodám bude sorbet vydán pod osobní značkou Ben’s Best, která vznikla v roce 2016. Tehdy totiž Cohen vytvořil příchuť „Bernie’s Yearning“ na podporu prezidentského kandidáta Bernieho Sanderse.

„Chci udělat i další druhy zmrzliny odrážející témata, o nichž má Ben & Jerry’s zakázáno mluvit,“ uvedl podle BBC Cohen. Své fanoušky ve videu vyzval, aby mu s vymyšlením dalších ingrediencí a obalu nového dezertu pomohli.

Aktivismus v minulosti narazil

V září se vedení firmy po téměř padesáti letech rozhodl opustit druhý ze zakladatelů Jerry Greenfield. Důvodem bylo opět údajné utlačování ze strany Unileveru.

Značka zmrzlin Ben & Jerry’s vznikla v roce 1978 v americkém Vermontu, kde si Cohen s Greenfieldem otevřeli první obchod na bývalé benzinové pumpě. Před dvěma lety značka při příležitosti Dne nezávislosti vyzvala Američany, aby vrátili svá území původním obyvatelům.

