Covid přivedl výrobce kostýmů ke krachu, po pauze se masopust v Belgii vrací

Za slunečného zimního rána, které předznamenává zářivý masopust, nemají Beatrice a Karl Kerstenovi ani minutu nazbyt. Ve své vyhřáté dílně vyzdobené fotografiemi předků se manželé sklánějí nad šicími stroji.

Kerstenovi jsou zaměstnáni dokončováním jemných krajkových detailů, které zdobí karnevalové kostýmy, jež po promenádě v dlážděných ulicích Binche přivedou celé město k vytržení. „Je to úplný fofr, nestíháme,“ říká Karl, krejčí čtvrté generace.

„Je tu opravdové vzrušení a nadšení. Lidé si přišli rezervovat kostýmy mnohem dříve než v jiných letech,“ dodává jeho syn Quentin.

Nejstarší záznamy o masopustu v Binche, na který se sjíždějí tisíce účastníků, pocházejí ze 14. století. Mnoho belgických měst pořádá před postní dobou bouřlivé karnevalové průvody. Binche je však jedinečné díky Gillům - místním mužům, kteří jako jediní mohou nosit speciální masopustní kostýmy.

Podle pravidel stanovených místním sdružením na ochranu folkloru mohou nosit kroj Gillů pouze muži rodem z Binche nebo ti, kteří zde žijí nejméně pět let.

Akce zapsaná na seznamu UNESCO začíná tři dny před půstem a vrcholí o masopustu, kdy Gillové - ve voskových maskách se zelenými brýlemi a tenkými kníry - tančí v dřevácích za zvuků dechových nástrojů a klarinetů až do časných ranních hodin.

„Karneval je opravdu duší města Binche, takže jsme byli poslední dva roky opravdu smutní,“ říká radní Patrick Haumont, který se často účastní oslav oblečený do červeno-žluto-černého oděvu.

Nebývalá účast

Během posledních tří týdnů přilákaly zkoušky na hlavní průvod více účastníků než obvykle. A o víkendech dosahuje vzrušení v barech zaplňujících hlavní náměstí města nebývalé úrovně. „Místo jednoho piva, které byste normálně vypili, je jich teď pět,“ řekl Haumont.

Po ekonomických potížích během pandemie a uprostřed bolesti způsobené účty za energie, které po ruské invazi na Ukrajinu vyletěly nahoru, chtějí obyvatelé Binche, aby se letošní karneval zapsal do historie.

Přestože účast na masopustu vyžaduje velký finanční závazek - zapůjčení kostýmu a honosného klobouku z pštrosího peří vyjde na asi 300 eur (přes 7000 Kč) - očekává se, že úzkými uličkami s cihlovými řadovými domky se bude v rytmu bubnů a cinkání zvonků promenádovat asi 1000 Gillů.

„Lidé si půjčili více kostýmů, více klobouků. Všichni si to chtějí zopakovat. Je vidět, že je to potřeba,“ řekl Haumont.

Tato potřeba znovu se sejít ve městě, kde karneval vytváří jedinečný pocit sounáležitosti, je úlevou pro řemeslníky, kteří vyrábějí kostýmy a pronajímají je Gillům.

V určitém okamžiku během pandemie, kdy se snažil vyjít s penězi, Quentin Kersten uvažoval o tom, že to zabalí a začne znovu pracovat jako elektrikář. Jeho rodiče museli sáhnout do svých úspor a zapomenout na výlety, které si plánovali na důchod, aby místo toho zachránili svůj podnik. „Byla to katastrofa,“ shrnuje to Karl Kersten.

Ale tato temná kapitola je nyní u konce. „Okolo běžného festivalu je šum. Ale letos to bude prostě šílenství,“ uzavírá Haumont.