„Běhací“ aplikace nestačí, budujeme sociální síť, říká šéf startupu Strava

Před nástupem chytrých mobilů či hodinek bylo cvičení nebo běhání nuda. Teprve možnost zaznamenat své výkony a porovnávat je s ostatními přinesla potřebný impulz. A hlavně motivaci k dalším výkonům.



Ale jak se ukazuje, zaznamenávat sportovní aktivity už nestačí. Šéf sportovní aplikace Strava James Quarles v rozhovoru pro MF DNES říká, že je to menší část „sportovního života“. O své aplikaci mluví jako o sociální síti pro sportovce.

„Naše mise je spojovat sportovce a motivovat je. Vymáčknout z nich to nejlepší. Pro každého to může být něco jiného. Pro mě to třeba byla loni příprava na první maraton. Strava, přesněji ‚sträva‘, je švédsky snažit se, usilovat – to vystihuje podstatu naší aplikace,“ říká.

A Strava se k modelu sociální sítě opravdu posouvá. Zaznamenávání tras pomocí GPS nechává na zařízeních třetích výrobců, jako je Apple, Garmin či Fitbit – celkem jich jsou nyní skoro čtyři stovky. „Nejde jen o to, aby lidé dokumentovali své aktivity, ale o to, aby nějak reagovali na to, co dělají ostatní. Sport byl vždy sociální, dávno předtím než přišla sociální média,“ říká Quarles.

Technologie prý jen umožňuje soutěživost na dálku. „Když si stanovím cíl, třeba že zaběhnu desítku, a udělám to veřejně, jsem za to zodpovědný. Lidé v mojí komunitě můj cíl znají, nemůžu se nijak vymlouvat. Můžu si porovnávat časy s ostatními, vidím, jak se sám zlepšuju,“ říká.

Sociální rozměr ještě podle Quarlese doplňuje možnost sledovat výkony a přípravu profesionálních sportovců. Z těch českých je to třeba paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek, běžkařka Petra Hynčicová či cyklista Petr Vakoč, který na Stravu zaznamenával svůj návrat po loňské těžké srážce s nákladním autem.

Sportem k prozrazení tajemství

Strava má dnes přes 39 milionů sportovců po celém světě a číslo rychle roste. Každý měsíc přibude další milion. Čtyři pětiny uživatelů jsou mimo Spojené státy. Druhým hlavním trhem po USA je Brazílie, následuje Velká Británie.

Uživatelé si už do aplikace nahráli přes dvě miliardy různých aktivit. A růst akceleruje. „Trvalo osm let, než jsme dosáhli první miliardy. A pak už nám trvalo jen 18 měsíců, než jsme dosáhli druhé,“ říká Quarles. V Česku nahráli lidé do aplikace během loňska 1,5 milionu běhů a 1,9 milionu cyklistických aktivit. Jiné aplikace, které nabízejí sledování sportovních aktivit, Strava už nepovažuje za konkurenci. Řadu z nich pozřely módní značky – to je případ aplikace Endomondo, kterou koupil výrobce sportovního oblečení Under Armour.

Ani Strava se však nevyhnula problémům. Heat mapa, podle Quarlese „moudrost davu“, která lidem pomůže najít nejlepší trasy, kde běhat nebo kde jezdit na kole, odhalila pozici amerických základen, protože vojáci na misích si v aplikaci zaznamenávali své sportovní aktivity.

„Zaznamenávání polohy je jedna z klíčových věcí. Lidé často říkají, pokud to není ve Stravě, tak se to nestalo. Je pro nás důležité, aby sledování polohy bylo přesné, ale také chceme, aby lidé přesně věděli, co se zaznamenává,“ říká Quarles.

Po aféře upravila Strava nastavení soukromí, hodně o tom s uživateli komunikovala, aby tomu sportovci rozuměli. „Byla to pro nás důležitá epizoda, poučili jsme se z toho. Přidali jsme například možnost vyznačit zóny soukromí kolem vašeho domu nebo práce, pokud chcete skrýt, odkud jste vyběhli nebo vyjeli. Nově je třeba se také přihlásit, chcete-li si prohlédnout detail heat map,“ říká Quarles.

Než před dvěma lety zamířil do čela Stravy, pracoval pro Facebook a poté jako viceprezident Instagramu. Během tří let, které v této pozici strávil, stoupl počet aktivních uživatelů Instagramu z 300 milionů na 800 milionů měsíčně. Velikostí se však obě firmy nedají srovnávat. Zatímco Strava má na třech místech kolem dvou stovek zaměstnanců, pro Facebook pracuje přes 30 tisíc lidí.

„Facebook se snaží, aby byl svět otevřenější a propojenější. Strava se snaží propojit sportovce, aby je motivovala,“ srovnává. A prý se snaží podporovat i aktivní život zaměstnanců. „V nové budově máme šest nových sprch, aby si lidé mohli zasportovat ráno nebo kdykoliv přes den. Každou středu si jde přes poledne čtyřicítka zaměstnanců zasportovat. Jsou mezi nimi lidé, kteří předtím nevyběhli, i ti, kteří běhali celý život,“ říká.

V zisku nejsou záměrně

Strava po deseti letech existence zůstává v červených číslech. „Stále se považujeme za startup. V zisku zatím nejsme záměrně, stále investujeme do rozšiřování naší komunity, chceme se stát globální sportovní značkou 21. století. A jsme na začátku té cesty, vidíme obrovský potenciál k dalšímu růstu. Je to cesta, kterou počítáme na dekády, ne na roky,“ vysvětluje.

Šéf Stravy jako hlavní řečník vystoupí 10. dubna na evropském finále soutěže Startup World Cup & Summit v Praze. Lidem, kteří si pohrávají s myšlenkou založit vlastní startup, mimo jiné vzkazuje, aby se příliš nezamilovali do technologie.

„Řada firem tráví spousty času tím, že hádají, co jejich klienti chtějí. Rok na něčem pracují, aniž by měli odezvu od trhu. To je ale pro ně pak hodně drahé. Potkávám hodně startupů, kde mají skoro strach něco vypustit do světa. Je ale třeba se rychle učit,“ říká.

Quarles tvrdí, že místo vzniku nemusí být pro příští úspěch startupu rozhodující. Spojené státy podle něj těží z výhod velkého jednotného trhu, kde jsou navíc špičkoví specialisté na každou oblast. „V USA je také dostupnější kapitál. Nejen na počáteční fázi, kdy myšlenky teprve vznikají, ale také další kola financování, kdy startup dobývá globální trh,“ říká Quarles.

„Evropa má hodně menších trhů, z toho plynou omezení, která nutí firmy k inovacím, jež by v USA nevznikly, protože o tom není třeba přemýšlet. Obdobně třeba v Číně, kde jsou zase omezení v souvislosti s kapitálem,“ říká šéf Stravy.

Budoucnost technologií a internetu podle něj nebude nutně spjata s Kalifornií. „Silicon Valley sice mělo během posledních 15 let značný náskok, ale do budoucna to nemusí platit. Narážíme na nedostatek talentů, což přiměje firmy přesouvat se do jiných částí USA, do Evropy, do Asie,“ říká.