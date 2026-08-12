Původní klip vyšel v roce 1996 a získal hned několik cen MTV Video Music Awards a patří k nejslavnějším britským videoklipům devadesátých let.
„Letos je to už 30 let od vydání videoklipu Virtual Insanity a ukázalo se, že jeho předpověď budoucnosti nebyla vůbec daleko od pravdy. Natočit tento klip po 30 letech znovu, tentokrát ve spolupráci s Beefeaterem, bylo pro mě opravdu výjimečné a symbolicky tak uzavíráme jeden kruh,“ říká frontman hudební skupiny Jamiroquai, Jay Kay.
Nový klip navazuje na známý pohyb, při němž frontman sahá před sebe a následně klouže prostorem. Reklama odpovídá na otázku, po čem tehdy ve skutečnosti sahal. V nové verzi si ze záběru vytáhne Beefeater 0.0, nealkoholickou variantu London Dry Ginu.
„Nepotřebujete přehnaný branding, když dokážete vyprodukovat kvalitní obsah. Beefeater to pochopil dokonale a produkt je v klipu přítomný výrazně, ale nikdy netlačí na pilu. A to je dnes vzácnost,“ uvedl Marek Nieslanik, kreativní ředitel agentury Fairy Tailors.
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Beefeater 0.0 má 0,04 procenta alkoholu, vychází z receptury London Dry Ginu a obsahuje stejné botanické složky. Výrobce uvádí, že chuť staví především na jalovci a citrusech.
Spolupráce spojuje dvě značky spojené s Londýnem. Beefeater vychází z tradice londýnského ginu, Jamiroquai zase patřili k výrazným jménům tamní acidjazzové a funkové scény devadesátých let. „Když přišel původní nápad použít videoklip Virtual Insanity, zaujal mě. Je to jedno z mých dětí. Chtěl jsem vědět, jak to bude fungovat. Vzali koncept, v němž po něčem sahám, a zpracovali ho jinak,“ uvedl pro hudební web ClashMusic Jay Kay.
Od pohybujících se stěn k pohybující se podlaze
Novou verzi vymyslela agentura Lucky Generals. Režírovala ji dvojice Julien & Quentin, produkci zajistilo studio Magna. Pohyby připravil Jay Kay. V klipu sahá směrem k obrazovce. Vynoří se však s koktejlem Beefeater 0.0. Následuje taneční cesta devíti speciálně postavenými místnostmi. Nechybí posilovna, sauna ani keramická dílna.
Od původní myšlenky k realizaci
V původním videu z roku 1996 se pohybovaly stěny (zdi), ne podlaha. Iluze pohybující se podlahy byla původní záměr režiséra Jonathana Glazera, ale realizace by stála přibližně 280 tisíc liber jen za samotný mechanismus a to bylo příliš drahé. Nakonec jeden z členů štábu navrhl, tehdy považováno za absurdní nápad, aby se místo toho pohybovaly stěny místnosti kolem nehybného Jay Kaye. Glazer nápad okamžitě geniálně rozpoznal a zbytek je historie.
V nové verzi z července 2026 se tvůrci vrátili k původní myšlence – tentokrát se skutečně pohybuje podlaha, nikoli stěny. Produkce záměrně nepoužila počítačové efekty ani umělou inteligenci a vše bylo vytvořeno pomocí praktických fyzických efektů přímo na place, stejně jako v originále. Jay Kay prochází celkem devíti speciálně postavenými místnostmi (posilovna, sauna, keramická dílna atd.). Nová Beefeater reklama tedy zrealizovala původní vizi z roku 1996, na kterou tehdy nebyly peníze.
Tvůrci tentokrát pracovali s pohybující se podlahou, nikoli se stěnami jako v původním klipu. Štáb nepoužil počítačové efekty ani umělou inteligenci. Všech devět místností postavil fyzicky, iluze vznikla choreografií, pohybem dekorací a prací kamery.
„Když jsme se projektu ujali, hned jsme cítili váhu a odkaz ikonického původního klipu Jonathana Glazera. Je to mistrovské dílo, které fascinovalo celou generaci včetně nás. Táhla ho nezpochybnitelná energie Jaye Kaye a legendární skladba,“ uvedli režiséři ve společném prohlášení.
„Vstoupit na tak posvátnou půdu popkultury bylo děsivé, ale zároveň lákavé. Chtěli jsme vzdát hold hudební historii a nabídnout jí moderní pokračování. Třicáté výročí Virtual Insanity bylo ideální příležitostí, jak Jaye Kaye konečně osvobodit z malé bílé místnosti. Aby mohl nosit více klobouků než kdy dřív,“ uvedli Shelley Smoler a Damien Le Castrec z agentury Lucky Generals, která se natočení klipu zhostila.
Původní vydání znamenalo pro Jamiroquai zásadní zlom. Skupina tehdy vyrostla z klubů s rare groovem a acid jazzem. Jay Kay vzpomíná, že vydavatelství po poslechu alba chtělo slyšet ještě jednu skladbu. Když pustil Virtual Insanity, bylo rozhodnuto. Kapelu pak spojili s režisérem Jonathanem Glazerem, který natočil původní videoklip Virtual Insanity. Podlaha se v něm nehýbala. Jay Kay po ní chodil a tančil. Pohybovaly se stěny, nábytek i celý set na kolečkách. Kamera se pohybovala spolu s místností. Divák tak měl dojem, že se posouvá podlaha.
Reklama pracuje i se současným trendem zebra stripingem – tedy střídání alkoholických a nealkoholických nápojů během večera. Beefeater 0.0 se tím staví do role nápoje pro ty, kteří chtějí pít umírněně, ale nechtějí se vyřadit ze společné zábavy.
„Beefeater 0.0% chce hlavně inspirovat fanoušky, aby prožili každý okamžik naplno a užili si skvěle chutnající nealkoholickou alternativu při jakékoli příležitosti. Naše partnerství se skupinou Jamiroquai a nová podoba ikonického videoklipu z 90. let přináší svěží pohled na městský život. Ukazuje, že střídmost neznamená, že o něco přicházíte – naopak vám dává víc,“ uvedl Francesco Ottaviano, viceprezident marketingu ginů a aperitivů společnosti Pernod Ricard.
„Nejsilnější částí kampaně není samotná nostalgie, ale schopnost přenést ikonickou značku do současného kulturního kontextu,“ uvedl Jan Skovajsa, zakladatel a šéf digitální agentury myTimi. A dodal, že pokud reklama funguje i bez znalosti původního klipu, má šanci oslovit více generací najednou.
V České republice je Beefeater 0.0% na trhu již od léta 2024. K dostání je ve vybraných obchodech, barech, restauracích a e-shopech.