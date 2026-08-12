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Beefeater oprášil slavný klip od Jamiroquai. Zpěvák v něm volí nealkoholický gin

Veronika Bělohlávková
  20:00
Značka prémiových ginů Beefeater spojila síly s britskou skupinou Jamiroquai a ke 30. výročí slavného klipu k písni Virtual Insanity vznikla jeho nová verze. Reklama staví na známém triku s pohybující se místností. Zároveň propaguje nealkoholickou variantu Beefeater 0.0. Kampaň nestaví jen na nostalgii. Pracuje s tématem umírněnosti a nealkoholických alternativ, které se stávají součástí společenských setkání.

Původní klip vyšel v roce 1996 a získal hned několik cen MTV Video Music Awards a patří k nejslavnějším britským videoklipům devadesátých let.

„Letos je to už 30 let od vydání videoklipu Virtual Insanity a ukázalo se, že jeho předpověď budoucnosti nebyla vůbec daleko od pravdy. Natočit tento klip po 30 letech znovu, tentokrát ve spolupráci s Beefeaterem, bylo pro mě opravdu výjimečné a symbolicky tak uzavíráme jeden kruh,“ říká frontman hudební skupiny Jamiroquai, Jay Kay.

Letos je to už 30 let od vydání videoklipu Virtual Insanity a ukázalo se, že jeho předpověď budoucnosti nebyla vůbec daleko od pravdy. (10. srpna 2026)
Novou verzi vymyslela agentura Lucky Generals. Režírovala ji dvojice Julien & Quentin, produkci zajistilo studio Magna. Pohyby připravil Jay Kay. (10. srpna 2026)
Frontman kapely Jamiroquai Jay Kay se po 30 letech vrátil ke svému klipu Virtual Insanity. (10. srpna 2026)
Reklama pracuje i se současným trendem zebra stripingem – tedy střídání alkoholických a nealkoholických nápojů během večera. Beefeater 0.0 se tím staví do role nápoje pro ty, kteří chtějí pít umírněně, ale nechtějí se vyřadit ze společné zábavy. (10. srpna 2026)
10 fotografií

Nový klip navazuje na známý pohyb, při němž frontman sahá před sebe a následně klouže prostorem. Reklama odpovídá na otázku, po čem tehdy ve skutečnosti sahal. V nové verzi si ze záběru vytáhne Beefeater 0.0, nealkoholickou variantu London Dry Ginu.

„Nepotřebujete přehnaný branding, když dokážete vyprodukovat kvalitní obsah. Beefeater to pochopil dokonale a produkt je v klipu přítomný výrazně, ale nikdy netlačí na pilu. A to je dnes vzácnost,“ uvedl Marek Nieslanik, kreativní ředitel agentury Fairy Tailors.

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Beefeater 0.0 má 0,04 procenta alkoholu, vychází z receptury London Dry Ginu a obsahuje stejné botanické složky. Výrobce uvádí, že chuť staví především na jalovci a citrusech.

Spolupráce spojuje dvě značky spojené s Londýnem. Beefeater vychází z tradice londýnského ginu, Jamiroquai zase patřili k výrazným jménům tamní acidjazzové a funkové scény devadesátých let. „Když přišel původní nápad použít videoklip Virtual Insanity, zaujal mě. Je to jedno z mých dětí. Chtěl jsem vědět, jak to bude fungovat. Vzali koncept, v němž po něčem sahám, a zpracovali ho jinak,“ uvedl pro hudební web ClashMusic Jay Kay.

Od pohybujících se stěn k pohybující se podlaze

Novou verzi vymyslela agentura Lucky Generals. Režírovala ji dvojice Julien & Quentin, produkci zajistilo studio Magna. Pohyby připravil Jay Kay. V klipu sahá směrem k obrazovce. Vynoří se však s koktejlem Beefeater 0.0. Následuje taneční cesta devíti speciálně postavenými místnostmi. Nechybí posilovna, sauna ani keramická dílna.

Od původní myšlenky k realizaci

V původním videu z roku 1996 se pohybovaly stěny (zdi), ne podlaha. Iluze pohybující se podlahy byla původní záměr režiséra Jonathana Glazera, ale realizace by stála přibližně 280 tisíc liber jen za samotný mechanismus a to bylo příliš drahé. Nakonec jeden z členů štábu navrhl, tehdy považováno za absurdní nápad, aby se místo toho pohybovaly stěny místnosti kolem nehybného Jay Kaye. Glazer nápad okamžitě geniálně rozpoznal a zbytek je historie.

V nové verzi z července 2026 se tvůrci vrátili k původní myšlence – tentokrát se skutečně pohybuje podlaha, nikoli stěny. Produkce záměrně nepoužila počítačové efekty ani umělou inteligenci a vše bylo vytvořeno pomocí praktických fyzických efektů přímo na place, stejně jako v originále. Jay Kay prochází celkem devíti speciálně postavenými místnostmi (posilovna, sauna, keramická dílna atd.). Nová Beefeater reklama tedy zrealizovala původní vizi z roku 1996, na kterou tehdy nebyly peníze.

Tvůrci tentokrát pracovali s pohybující se podlahou, nikoli se stěnami jako v původním klipu. Štáb nepoužil počítačové efekty ani umělou inteligenci. Všech devět místností postavil fyzicky, iluze vznikla choreografií, pohybem dekorací a prací kamery.

„Když jsme se projektu ujali, hned jsme cítili váhu a odkaz ikonického původního klipu Jonathana Glazera. Je to mistrovské dílo, které fascinovalo celou generaci včetně nás. Táhla ho nezpochybnitelná energie Jaye Kaye a legendární skladba,“ uvedli režiséři ve společném prohlášení.

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Released in 1996, Jamiroquai’s “Virtual Insanity” video became legendary because it looked impossible: Jay Kay appears to glide, slide and dance across a room where the floor seems to move underneath him. But the trick was almost the opposite. The floor stayed still, while the walls, furniture and camera setup moved around him, creating the illusion that the whole room was shifting. Directed by Jonathan Glazer, the video was built around a practical in-camera effect rather than CGI, with the set placed on wheels and the camera attached in a way that made the movement feel seamless. The result was a surreal, disorienting video where couches appear to slide across the floor, chairs move by themselves, and Jay Kay has to dance with perfect timing to avoid being hit by the moving set pieces.

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9. července 2026 v 19:33, příspěvek archivován: 4. srpna 2026 v 14:22
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„Vstoupit na tak posvátnou půdu popkultury bylo děsivé, ale zároveň lákavé. Chtěli jsme vzdát hold hudební historii a nabídnout jí moderní pokračování. Třicáté výročí Virtual Insanity bylo ideální příležitostí, jak Jaye Kaye konečně osvobodit z malé bílé místnosti. Aby mohl nosit více klobouků než kdy dřív,“ uvedli Shelley Smoler a Damien Le Castrec z agentury Lucky Generals, která se natočení klipu zhostila.

Původní vydání znamenalo pro Jamiroquai zásadní zlom. Skupina tehdy vyrostla z klubů s rare groovem a acid jazzem. Jay Kay vzpomíná, že vydavatelství po poslechu alba chtělo slyšet ještě jednu skladbu. Když pustil Virtual Insanity, bylo rozhodnuto. Kapelu pak spojili s režisérem Jonathanem Glazerem, který natočil původní videoklip Virtual Insanity. Podlaha se v něm nehýbala. Jay Kay po ní chodil a tančil. Pohybovaly se stěny, nábytek i celý set na kolečkách. Kamera se pohybovala spolu s místností. Divák tak měl dojem, že se posouvá podlaha.

Reklama pracuje i se současným trendem zebra stripingem – tedy střídání alkoholických a nealkoholických nápojů během večera. Beefeater 0.0 se tím staví do role nápoje pro ty, kteří chtějí pít umírněně, ale nechtějí se vyřadit ze společné zábavy.

„Beefeater 0.0% chce hlavně inspirovat fanoušky, aby prožili každý okamžik naplno a užili si skvěle chutnající nealkoholickou alternativu při jakékoli příležitosti. Naše partnerství se skupinou Jamiroquai a nová podoba ikonického videoklipu z 90. let přináší svěží pohled na městský život. Ukazuje, že střídmost neznamená, že o něco přicházíte – naopak vám dává víc,“ uvedl Francesco Ottaviano, viceprezident marketingu ginů a aperitivů společnosti Pernod Ricard.

„Nejsilnější částí kampaně není samotná nostalgie, ale schopnost přenést ikonickou značku do současného kulturního kontextu,“ uvedl Jan Skovajsa, zakladatel a šéf digitální agentury myTimi. A dodal, že pokud reklama funguje i bez znalosti původního klipu, má šanci oslovit více generací najednou.

V České republice je Beefeater 0.0% na trhu již od léta 2024. K dostání je ve vybraných obchodech, barech, restauracích a e-shopech.

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