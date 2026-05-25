Zpravodajský portál BBC v pondělí napsal, že podniky k nákupům v zahraničí motivuje zpomalení domácího růstu. „Už v první polovině letošního roku by hodnota transakcí mohla překročit 15 miliard dolarů,“ řekl analytik Sumeet Abrol z Grant Thorntonu.
Koncem dubna se indická společnost Sun Pharmaceuticals dohodla, že zaplatí 11,75 miliardy dolarů za převzetí firmy Organon & Co, která se zabývá produkty pro ženské zdraví a s jejímiž akciemi se obchoduje na newyorské burze. Byla to největší zahraniční akvizice indické společnosti za téměř dvacet let.
Transakce Sun Pharmaceuticals následovala po řadě významných mezinárodních obchodů indických firem v posledních měsících. Patří mezi ně akvizice turínského výrobce automobilů Iveco společností Tata Motors za 4,4 miliardy dolarů, nákup firmy Encora se sídlem v Silicon Valley, která se zabývá umělou inteligencí, nebo nákup 23procentního podílu v globálním pojišťovacím gigantu Allianz SE, který začátkem roku 2025 uskutečnila společnost Bajaj Group.
Někomu může tato nová vlna zahraničních akvizic ze strany indických firem evokovat vzpomínky na globální nákupní horečku vedenou společnostmi jako Tata Group před dvěma desetiletími, píše BBC.
Tehdy se Indové odvážně pustili do akvizic prestižních světových aktiv, jako byly automobilka Jaguar Land Rover a ocelárny Corus Steel.
Podle analytiků oslovených BBC jsou ale tentokrát motivace odlišné. Indické společnosti mají o západní aktiva zájem nejen jako o symboly globálních ambicí, ale stále častěji také ze strategických a provozních důvodů.
Indie se potýká s odchodem zahraničních investorů, prudkým zpomalením čistých přímých zahraničních investic (PZI) a se stále slabými investicemi soukromého sektoru. A to navzdory daňovým úlevám a dotacím vázaným na produkci, které nabízí vláda. Firmy se tak nákupy v zahraničí chrání před rostoucími ekonomickými nejistotami v Indii, která má třetí největší ekonomiku v Asii.