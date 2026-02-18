Bayer chce finančně urovnat spory kolem Roundupu. Akcie giganta klesají

Německý agrochemický gigant Bayer navrhl urovnání dlouholetých sporů kolem herbicidu Roundup. Jeho dceřiná společnost Monsanto chce zaplatit až 7,25 miliardy dolarů (asi 149 miliard korun) za ukončení velké části žalob, které tvrdí, že přípravek způsobil lidem rakovinu krve. Peníze by firma vyplácela postupně po dobu až 21 let. Návrh ještě musí schválit soud.
ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Bayer od převzetí Monsanta v roce 2018 již vyplatil přes deset miliard dolarů za urovnání tisíců žalob souvisejících s přípravkem Roundup. Spor se týká účinné látky glyfosát, kterou Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označuje za pravděpodobně karcinogenní. Bayer ale trvá na tom, že podle vědeckých studií i rozhodnutí amerických úřadů je přípravek bezpečný, píše agentura Bloomberg.

Nejvyšší soud Spojených států v lednu přijal k projednání odvolání firmy proti jednomu z rozsudků o odškodnění, podle něhož má Bayer zaplatit 1,25 milionu dolarů muži z Missouri, který tvrdil, že je Roundup zodpovědný za jeho rakovinu krve. Společnost argumentuje, že by měla být chráněna před žalobami podle státního práva, protože americká Agentura pro ochranu životního prostředí povolila prodej Roundupu bez varování před zdravotními riziky.

Stříkali Roundup u metra mezi chodce. Je to v pořádku, žádné riziko, hlásí TSK

Generální ředitel Bayeru Bill Anderson uvedl, že navržené urovnání spolu s rozhodnutím Nejvyššího soudu by mohly firmě pomoci uzavřít období právní nejistoty kolem Roundupu.

Ve hře je 67 tisíc žalob

Schválení navrženého urovnání by pro Bayer znamenalo důležitý milník, protože firmě by jinak hrozily další roky nákladných soudních sporů. Otevřených zůstává zhruba 67 000 žalob týkajících se přípravku Roundup. Anderson loni listu The Wall Street Journal řekl, že kvůli vysokým nákladům na vleklé soudní bitvy firma dokonce zvažovala, že by se vzdala tohoto herbicidu, který patří k nejpoužívanějším na světě.

Roundup přispěl k jeho rakovině, rozhodl soud. Odškodné jde do miliard

Bayer zároveň oznámil, že dosáhl samostatných dohod i v části dalších sporů kolem Roundupu i jiných sporech. Na právní výdaje ve fiskálním roce končícím v září 2025 vyčlenil 11,8 miliardy eur (286,5 miliardy korun), proti dříve plánovaným 7,8 miliardy eur. Pro rok 2026 firma předběžně odhaduje, že její platby spojené se soudními spory budou kolem pěti miliard eur. Společnost zdůraznila, že uzavřené dohody neznamenají přiznání odpovědnosti ani pochybení.

Akcie Bayeru se propadají

Investoři ale snahy Bayeru nevnímají příliš pozitivně. Ačkoliv v posledních měsících akcie tohoto podniku rostou, ve středu odepsaly skoro 9 procent. Momentálně se jedna akcie společnosti obchoduje za zhruba 45 eur, což je v přepočtu zhruba 1 080 korun. „Bayer se snaží ze složité situace vytěžit maximum. Navrhovaná dohoda ale není průlomem, ve který investoři doufali,“ tvrdí analytik Markus Manns.

Dvojice s rakovinou vysoudila 46 miliard na výrobci herbicidu Roundup

Manns dodává, že kompenzační program Bayeru musí hlavně zabránit dalším žalobám, které by firmě případně hrozily. Pokud by se to skutečně povedlo, mohli by investoři nakonec tuto dohodu vnímat i pozitivně. Expert pozitivně hodnotí fakt, že hodnota akcií společnosti se za posledních 12 měsíců zdvojnásobila, uzavírá Bloomberg.

