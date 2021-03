Ztráty ze zavřených hospod nic nenahradí, říká šéf bavorského pivovaru

„Obrat v obchodní síti nám sice loni o něco narostl, ale nemůže nikdy vykompenzovat ztráty, které vznikly uzavřením restaurací,“ říká v rozhovoru pro MF DNES ředitel a první sládek Löwenbrauerei Passau Markus Schröder.

Jak moc vás zasáhla koronavirová krize?

Naše firma vytváří 35 procent obratu v gastronomické branži, to znamená v restauracích, na kulturních akcích, festivalech, poutích a podobně. A právě v tomto segmentu jsme zaznamenali v roce 2020 ztrátu, která dosahuje 52 procent.

Ani uvolněné loňské léto, kdy sice platila striktní hygienická pravidla, ale restaurace byly otevřené, vám nepomohlo?

Letní sezona byla velmi dobrá, byl to takový záblesk světla mezi jarním a podzimním lockdownem. Bylo zřejmé, že zákazníci mají chuť vyrazit do restaurací, do pivních zahrádek, což také učinili a vygenerovali na dané podmínky zajímavý obrat. Ovšem druhý lockdown, který trvá prakticky od začátku listopadu, nás pochopitelně tvrdě postihl. A situace je ekonomicky stále napjatější.

Léto bylo velmi dobré, přestože nebyly v Bavorsku prakticky žádné kulturní akce? Dokonce i mnichovský Oktoberfest byl zrušený.

Ano, pivní zahrádky byly opravdu silně navštěvované. Pochopitelně jsme se nedostali na čísla roku 2019, nicméně s ohledem na všechna hygienická opatření, na fakt, že se bez přestání nosily v Bavorsku roušky, dodržovaly se rozestupy atd., byl zisk skutečně velice dobrý. Na začátku listopadu se ovšem vrátila recese a odbyt šel prudce z kopce.

Zaznamenali jste přesun prodeje do kamenných prodejen?

Obrat v obchodní síti narostl, v případě naší firmy až o 6,5 procenta. Ale pokud to porovnám s propadem v oblasti gastronomie, nikdy nemohou kamenné prodejny vykompenzovat ztráty, které nám vzniky uzavřením restaurací.

Museli jste zredukovat produkci?

Samozřejmě. Naštěstí jsme se nedostali do situace, jako řada dalších německých pivovarů, že bychom byli nuceni prošlé pivo vylévat. Dokázali jsme včas naplánovat produkci tak, aby odpovídala odbytu. Největším problémem je teď ale budoucnost. Jak to celé pojede dál. Leden byl velmi, velmi špatný, únor, kdy jsou obvykle karnevaly a společenské akce, nebyl lepší a už nyní je jasné, že v březnu se to nezmění.

Co zaměstnanci? Musíte propouštět?

Určité procento spolupracovníků je v režimu Kurzarbeit, ale do této chvíle jsme propustit nikoho nemuseli. Doufám ale, že se situace v dohledné době začne zlepšovat a půjde nahoru, protože dlouhodobě už to rozhodně nebude možné udržet.

Předpokládám, že dosáhnete na nějakou státní pomoc.

My jsme pochopitelně přímo zasaženi uzavřením gastronomie a hotelnictví, ale sami můžeme nadále produkovat. Což pro nás znamená, že jsme od státu, tedy kromě okamžité finanční pomoci loni na jaře, kterou ale v březnu dostal každý podnikatel, žádnou jinou subvenci v souvislosti s propadem obratu nedostali. Aktuálně je diskutována určitá forma překlenovací pomoci, tak uvidíme, zda nějakou částku finančního vyrovnání obdržíme.

Jak to postihne celou pivní branži v Bavorsku?

Je to velký problém, Bavorsko žije z rozmanitosti. Existuje spousta kombinovaných producentů piva – naše firma vlastní i gastronomická zařízení. Ta bohužel nemají na žádnou finanční podporu od státu nárok, protože jsou sice uzavřená, ale zároveň jsou součástí podniku, tedy pivovaru, který jako takový uzavřen nebyl. A ve zcela shodné situaci se nachází velká řada dalších malých pivovarů, které fungují na obdobném modelu. Podle současných parametrů bychom museli vykazovat ztrátu vyšší než osmdesát procent, abychom dosáhli na státní subvenci. A to by z ekonomického pohledu pochopitelně byla katastrofa, kdybychom se propadli tak hluboko.

Zavírají už některé pivovary?

Ano, už vím z okolí o některých, které ukončily činnost. Doufám, že to nebude trend, a že bavorskou pivní rozmanitost zachováme a krizi jako malé pivovary dokážeme ustát.