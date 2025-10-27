Realitní trhák. Na prodej je elektrárna, která zdobila i album Pink Floyd

Malajsijští vlastníci komplexu pověřili podle agentury Bloomberg banku BNP Paribas, aby jim s prodejem radila. Při posledním převodu v roce 2019 byla hodnota budovy oceněna zhruba na 1,6 miliardy liber, tedy asi 44 miliard korun.
Elektrárnu a přilehlé pozemky koupilo v roce 2012 konsorcium, které zahrnovalo Employees Provident Fund (EPF), SP Setia Bhd a Sime Darby Berhad, za zhruba 400 milionů liber a spustilo tak jeden z největších projektů přestavby v historii Londýna. V roce 2019 pak Permodalan Nasional Bhd (PNB) a EPF odkoupily komerční části projektu, tedy kanceláře a obchody v hlavní budově elektrárny.
Mluvčí BNP Paribas odmítl celou záležitost komentovat, podobně jako zástupci EPF, PNB i Battersea Power Station Development Company, která celý areál spravuje.
Prodej elektrárny by představoval jeden z největších realitních obchodů ve Spojeném království za posledních pět let, uzavírá Bloomberg a připomíná, že bývalá elektrárna se objevila i na obálce alba Animals skupiny Pink Floyd z roku 1977.
Londýnský architektonický skvost
V roce 1929 se architekt Giles Gilbert Scott, který je autorem historických červených telefonních budek v Británii, zapojil do projektu výstavby nové elektrárny v Londýně, která měla dodávat elektřinu pro pětinu města.
Navrhl elektrárnu, která v době svého největšího rozmachu dodávala elektřinu některým z nejznámějších památek města včetně Buckinghamského paláce a budovy parlamentu. Hotová verze elektrárny Battersea se pyšnila čtyřmi komíny tyčícími se do výšky 103 metrů. Stala se jednou z nejznámějších dominant tehdejšího londýnského panoramatu.
Bývalá elektrárna byla po desetiletí symbolem úpadku londýnského průmyslu. Po vyřazení z provozu v roce 1983 se zvažovala řada návrhů na přestavbu celého areálu čítajícího 170 000 m². Budova byla zrekonstruována a otevřena veřejnosti 14. října 2022.
Objekt dnes slouží jako víceúčelová smíšená zóna, v níž jsou obchody, restaurace, kanceláře, byty i volnočasové prostory. Součástí je i nová infrastruktura: stanice metra Battersea Power Station, nábřežní promenáda u řeky a také veřejné prostranství.