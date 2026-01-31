Firmu Sungrow Power Supply kladně hodnotí i investoři. Jen loni akcie podniku na burze v Šen-čenu meziročně posílily o 112 procent. Tím ale nabobtnalo také jmění zakladatele. Majetek Cao Žen-siena se aktuálně odhaduje na 15 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 345 miliard korun, píše agentura Bloomberg.
Podnikatel navíc se svou společností Sungrow Power Supply plánuje v brzké době vstoupit i na burzu v Hongkongu. Stát by se tak mělo už během prvního kvartálu letošního roku. Odborníci odhadují, že díky tomu by jeho společnost mohla získat dalších 1,9 miliard amerických dolarů (asi 44 miliard korun) Celková tržní hodnota podniku by se tak blížila 50 miliardám amerických dolarů (asi 1,1 bilionu korun).
„Na rozdíl od jiných nevděčí čínský podnikatel za svůj úspěch marketingu. Je to právě on, kdo se naopak několik let poměrně úspěšně vyhýbal pozornosti médií. Jeho vliv a majetek roste hlavně proto, s čím se mu podařilo na trh přijít,“ podotýká analytik Harry Yu z poradenské společnosti Fung, Yu & Co.
Přednášel i na univerzitách
Cao Žen-sien se při rozvoji svého podnikání mohl opřít o svou zkušenost z akademického světa. Několik let totiž působil jako vysokoškolský pedagog na jedné z čínských technických univerzit, kde přednášel právě na téma obnovitelných zdrojů.
V roce 1997 se ale rozhodl vysokoškolský svět opustit a naplno se vrhl do byznysu. Vsadil na své znalosti, v počátcích se firma zaměřovala hlavně výrobu takzvaných střídačů, které umožňovaly připojování solárních panelů do domácích sítí.
Na solární energetiku se jeho firma zaměřovala již v době, kdy toto odvětví bylo ještě v úplných plenkách. I přesto se ale podniku dařilo a úspěch přetrvává dodnes. Společnost Sungrow Power Supply dnes zaměstnává celkem 17 tisíc lidí, a kromě bateriových úložišť se zaměřuje také na vodíkové technologie či výrobu nabíječek pro elektromobily.
Bateriová úložiště jako klíčový motor růstu
Podobně jako v případě solárního byznysu ale nesmí společnost Sungrow Power Supply usnout na vavřínech. Konkurence nespí a dá se očekávat, že nabídka bateriových úložišť na trhu bude v dalších letech růst. „Nynější situace v bateriovém průmyslu nápadně připomíná vývoj čínského solárního sektoru po roce 2021,“ uvedli ve své zprávě analytici poradenské společnosti Trivium China.
Analytici JPMorgan ve své prognóze z loňského listopadu doporučili do této společnosti zainvestovat. Mimo jiné proto, že o firmu Sungrow Power Supply se čím dál více začínají zajímat i američtí technologičtí giganti, uzavírá agentura Bloomberg.