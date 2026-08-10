Odlišnou technologii vyvíjí kalifornská společnost. Podle ní se jednotlivé články ani při poruše nezahřejí natolik, aby mohly zapálit okolní baterie.
Američané sázejí místo lithia na sůl. Nové baterie mají zmírnit vliv Číny
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Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Mladým jsou lidé ochotni vysloveně škodit, až mě experiment zaskočil, říká ekonomka
Vypadá to na šikanu mladých dospělých. Právě jim jsou ostatní lidé nejméně ochotni pomáhat, a naopak dokonce připraveni škodit. I pro behaviorální ekonomku Julii Chytilovou, která zkoumá, podle čeho...
Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy
Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...
Pizza za 22 eur pobouřila turisty. Chorvatsko řeší, kam až mohou ceny růst
Pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní...
Obří úložiště rtuti je hotové. Metrostav sahá v Norsku po dalších zakázkách
Metrostav v Norsku dokončuje obří podzemní úložiště pro nebezpečné odpady vzniklé z výroby zinku. Nedaleko města Odda ležícího pět hodin jízdy autem od metropole Osla dokončil hrubé těžební práce na...
Češi by chtěli nakupovat zodpovědněji, rozhoduje ale cena, zjistil průzkum
V oblečení z internetových obchodů a aplikací s levnou módou je výskyt toxických látek mírně nebo výrazně nad povolenou mírou, myslí si téměř polovina dotazovaných. Na platformách, jako jsou Shein či...
Pepco má nový web. Na aplikaci a věrnostní program musejí Češi počkat
Řetězec Pepco spustil nový web, mobilní aplikaci a věrnostní program. Nové digitální služby nejprve uvedl v Polsku, později je chce rozšířit na další evropské trhy včetně Česka.
Američané sázejí místo lithia na sůl. Nové baterie mají zmírnit vliv Číny
Americké firmy začínají uvádět do provozu baterie, které místo lithia využívají sodík. Technologie, na níž vědci pracují už desítky let, by mohla výrazně zlevnit velká úložiště elektřiny a zároveň...
Nákupní centrum POP Airport nabídne delší provozní dobu, slevy i program pro rodiny
Outletové centrum POP Airport uspořádá v pátek 14. srpna Night Shopping s prodlouženou otevírací dobou do 22 hodin. Vybrané obchody nabídnou slevy až 80 procent. Součástí akce bude také program pro...
Eurozóna se po úspěšném druhém čtvrtletí chystá na silnější růst, tvrdí analýzy
Hospodářský růst v eurozóně by se měl zrychlit poté, co prokázal překvapivou odolnost vůči válce v Íránu, zjistil průzkum agentury Bloomberg provedený mezi analytiky. Pro rok 2026 se pro tento...
Bioroboti z Brna pomáhají vyrábět pivo. Pohánějí je pivovarské kvasinky
Co by tak český vědec mohl zkoušet vylepšit, než pivo? Tým z brněnského CEITEC VUT vyvinul mikroskopické bioroboty, kteří se díky pivovarským kvasinkám sami pohybují kvasícím pivem a pomáhají tak...
Komentářům o pojistném podvodu se můžu jen smát, říká Staněk z Vasky
Před měsícem přišla společnost Vasky při požáru ve zlínském Baťově areálu o jediný centrální sklad a zboží v hodnotě 140 milionů korun. Přesto majitel a zakladatel firmy Václav Staněk tvrdí, že krizi...
I bezdomovec na tom byl líp než já. Lyžař Jan Hudec otevřeně o svém podnikání
Nikdy se nevzdává. Bývalý kanadský a český reprezentant v alpském lyžování získal na zimních olympijských hrách v Soči 2014 bronzovou medaili v superobřím slalomu jen měsíc poté, co mu vyhřezly...
Tuny vesmírného odpadu míří k Zemi. Stále častěji dopadají do obydlených oblastí
Zbytky raket a vysloužilých družic končí stále častěji po dopadu z vesmíru na polích, silnicích nebo dokonce v lidských domech. Zatímco do kosmu míří stále více raket a satelitů, mezinárodní pravidla...
Místo lidí roboti. Britské sklady mají rozhýbat čínští šikulové
Velká Británie chce řešit nízký růst produktivity nasazením čínských robotů do skladů. Tyto technologie dnes pomáhají s přepravou, ale brzy mají zvládat i manipulaci a balení. Velký potenciál v...
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Japonsko obhajuje rekordní zbrojení. Investice mají nastartovat ekonomiku
Japonská vláda hledá přesvědčivé argumenty, jak obhájit stále rostoucí výdaje na obranu. Vedle hrozeb ze strany Číny, Ruska a Severní Koreje stále častěji poukazuje také na to, co mohou tyto výdaje...
Louis Vuitton mezi mangy míří poprvé do Evropy. Jeho domovem je Tchaj-wan
Tchaj-wan je známý především jako světová velmoc ve výrobě čipů. Nyní ale zkouší Evropu oslovit také svou zemědělskou produkcí. Do Francie a Velké Británie zamířila prémiová manga, která si podle...